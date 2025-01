Um ‘grande’ casamento em nome de Mantra Mangalleya em Kuppali atrai os admiradores da ira de Kuvempu

Um casamento aparentemente ostensivo realizado na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) nas instalações do Rashtrakavi Kuvempu Trust em Kuppali em Tirthahalli, seguindo os rituais da mangra mangase de Mangra, uma cermônia de casamento projetada e propagada pelo falecido Kannada Kuvempu para simplificar Atraiu a raiva de muitos leitores do escritor.

Os residentes de Bengaluru, nativos de Koppa Taluk em Chikkamagaluru, comemoraram o casamento no anfiteatro contra o Hemangana, um auditório em Kuppali. Eles decoraram o ambiente com luzes e conduziram um programa musical, além de oferecer jantar aos convidados.

É viral

Um morador local gravou um vídeo da reunião e acordos de iluminação. O videoclipe se tornou viral nas plataformas de mídia social. Ele é visto se perguntando se essa é a maneira de conduzir o Mangra Mangalle propagado por Kuvempu. Na reação em vídeo, muitas pessoas expressaram objeções na maneira como o evento foi organizado. Eles argumentaram que os organizadores não haviam seguido o espírito do Mantra Mangalleya de Kuvempu. Muitos acharam que esses eventos não deveriam pagar em Kuppali.

Quando O hindu Ele entrou em contato com Kadidal Prakash, secretário do Trust e disse: “Normalmente, os casamentos de Mantra Mangalleya são realizados dentro do Auditório Hemangana. No entanto, essa família nos pediu para realizar o evento à noite no anfiteatro ao ar livre. Assumimos que, como eles haviam se oferecido como voluntários para organizar o casamento do Mantra Mangalleya, Kuvempu seguiria e simplificaria. Eles decoraram o ambiente com iluminação. Parecia um grande evento, que não estava em sintonia com o objetivo básico do Mantra Mangallea.

Prakash disse que a reunião geralmente estava dentro do limite de 200 pessoas. No entanto, o evento “parecia ótimo”. “A partir de agora, não permitiremos casamentos à noite e garantiremos que os convidados cumpram o objetivo básico de um casamento simples”, disse ele.

Gênesis do ritual

Kuvempu, concedido com Jnanapith, é nativo de Kuppali. Ele propagou o casamento simples, segurando o casamento de seu filho, também um escritor proeminente, Poornachandra Tejaswi, com R. Rajashwari em uma fazenda no distrito de Chikkamagaluru em 27 de novembro de 1966. Não havia lugar para mantras e rituais sânscritos. O poeta preparou um texto que serviu como um juramento de noiva para a noiva e o noivo. Mais tarde, o texto foi chamado Mantra Mangalleya. Ao longo dos anos, muitas pessoas, em particular aquelas que leram a literatura de Kuvempu e Tejaswi, seguiram esse costume.