Um grupo de pedreiras abandonadas será interligado para formar uma importante estrutura de armazenamento para o abastecimento de água de Chennai.

O conjunto de pedreiras abandonadas em zonas periféricas, que servem como fonte tampão de água doce, pode ser interligado para formar uma importante estrutura de armazenamento de água para responder às necessidades crescentes de Chennai.

O Departamento de Recursos Hídricos (WRD), juntamente com Chennai Metrowater, propôs a criação de uma rede integrada de pedreiras abandonadas em várias áreas como Sikkarayapuram, Erumaiyur, Tiruneermalai e Chettipunyam no distrito de Chengalpattu para aproveitar os recursos para o abastecimento de água potável da cidade.

Chennai Metrowater já criou infraestrutura para extrair cerca de 30 milhões de litros de água por dia (mld) armazenados nas pedreiras de Sikkarayapuram e transportá-la para a estação de tratamento de Chembarambakkam através de um gasoduto de 3,5 km de comprimento. Fontes da Metrowater disseram que a água das pedreiras quase lotadas foi fornecida a Chennai para evitar inundações em áreas vizinhas durante as monções do nordeste do ano passado.

Num movimento no sentido de Chennai garantir a segurança da água, o projecto visa aproveitar as fontes durante a seca, como em 2019, e descentralizar a rede de abastecimento de água para melhorar a resiliência contra o impacto das alterações climáticas.

Está a ser elaborada uma proposta para interligar o conjunto de pedreiras abandonadas para criar uma estrutura de armazenamento com capacidade para armazenar 4 a 5 mil milhões de pés cúbicos de água (mcft). A rede de pedreiras teria uma capacidade de armazenamento semelhante ou superior à de grandes reservatórios como Chembarambakkam.

Os cinco reservatórios principais têm capacidade combinada de armazenamento de 10.569 mcft de água.

Fontes do WRD disseram que a viabilidade de desviar as águas das cheias do rio Palar para as pedreiras em Uthiramerur também seria explorada durante a investigação preliminar. O canal criado para desviar o excesso de água do reservatório de Chembarambakkam para as pedreiras de Sikkarayapuram seria transformado em um canal de corte e cobertura. A água bombeada das pedreiras em rede, que poderia servir como um sistema de reservatório sustentável, seria ligada à rede existente de Chennai Metrowater.

Um estudo da Universidade Anna e do Instituto Indiano de Tecnologia de Madras (IIT-M) recomenda o desvio de água do reservatório de Chembarambakkam para pedreiras, pois isso conservaria uma quantidade considerável de água perdida por evaporação e melhoraria o abastecimento de água para a cidade e outras empresas como Tambaram. .

Citando o estudo sobre ‘Gestão inovadora da água usando pedreiras abandonadas para abastecimento de água urbana e mitigação de inundações’, L.Elango, ex-professor do Departamento de Geologia da Universidade Anna e professor visitante do IIT-M, disse que o desvio de água dos rios Adyar e Palar Os rios, que transportam o caudal máximo durante as monções para as pedreiras próximas, ajudariam a controlar as cheias e também a prevenir a escassez de água durante o Verão. A quantidade de água perdida por evaporação é reduzida a um mínimo de 82 mcft por ano durante anos normais de chuva, de acordo com o estudo.