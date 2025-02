Um gurukula em pé nas sombras de Chintadripet

Em um beco sinuoso em Chintadripet, um triste edifício incorpora a história de uma busca filosófica, os vestígios da vida comunitária. A certa altura, ele dobrou como uma sala de estudo, centro comunitário; E até um local de casamento.

Hoje, o edifício Gurukula é silencioso em memória de Swami Charles Chaitanya, seu guru residente de 1979 até seu desaparecimento em 2021. Agora, sua manutenção caiu sobre seus discípulos, que ocasionalmente se juntam e realizam sessões de oração.

Uma estrutura antiga no Gurukula que continua até hoje | Crédito da foto: Jacob B. Jacob

Acredita -se que o terreno em que o edifício esteja localizado foi doado a Narayana Gurukula, uma instituição formada em homenagem ao reformador social de Narayana Guru e reformador social. Ao longo dos anos, esse edifício Gurukula em Chintadripet passou por importantes mudanças de infraestrutura: de uma estrutura de telhado de palmeira a um galpão de teto de lata, adquiriu uma estrutura nascida de métodos de construção bem ordenados.

Em 2017, Charles Disciples agrupou dinheiro para construir uma nova residência para ele ao lado do edifício existente. No entanto, as obras foram estendidas até 2022 devido à escassez de fundos. Charles não teve sorte de passar pelo menos um dia no novo prédio.

Após seu desaparecimento, o Gurukula está sendo dirigido por seus discípulos. “Sua presença (de Charles) é insubstituível”, diz uma pessoa que reside na cidade.

O bairro aprecia as boas lembranças do Gurukula, uma vez que foram organizados vários eventos da comunidade e cerimônias de casamento em suas instalações.

“De uma maneira ou de outra, todos fomos associados a esta instituição. É especial para nós porque esta instituição não é encontrada neste bairro estreito ”, diz ela.

Anteriormente, Charles residia no extenso Gurukula em Fernhill, Ooty. Em 1979, o Guru Chaithanya Yati, o segundo sucessor de Narayana Guru, delegou a Chintadripet para cuidar do edifício Gurukula.

“Os dias de Charles em Chintadripet, particularmente o período inicial, foram atormentados por dificuldades, pois era difícil garantir fundos”, lembra um associado do Gurukula por um longo tempo. Visite ao local pelo menos duas vezes por mês.

“A urna com suas cinzas sagradas (de Charles) é preservada no novo edifício. Então, sempre que posso, retiro algum tempo do meu trabalho para vir aqui e cantar algumas orações. Até realizo algumas sessões de ioga e também faço algum trabalho de limpeza ”, diz ele.

Ao longo de sua estadia em Chintadripet, Charles teve que suportar o mínimo dentro dos limites de uma estrutura de teto de lata no meio das árvores altas.

Como mencionado em ‘The White Cloud’, a biografia de Charles, escrita pelo professor Anand, o “Ruinas Gurukula Building” pelo Cooum em Chintadripet foi descartado por outros devido à sua “má condição”.

Uma iniciativa social

A data exata do estabelecimento do edifício Gurukula em Chintadripet é afirmada entre os discípulos. Alguns argumentam que foi estabelecido na década de 1920 por P. Natarajan, também conhecido como Nataraja Guru, o falecido discípulo de Narayana Guru, para o benefício daqueles estudantes a quem a educação permaneceu um sonho louco.

“Foi em 1920, quando a universidade ainda não havia terminado, que costumava ensinar depois das oito da noite em uma determinada área, que poderia ser chamada de bairros marginais da cidade de Madras”, escreve o filósofo falecido em sua autobiografia.

Chintadripet refere -se aqui, independentemente de Natarajan, apenas um jovem estudante universitário na época, conheceu os membros da Advaita Bhakta Sabha, uma organização religiosa formada por Kalathoor Muniswami Pillay.

No final dos fundos para realizar atividades sociais, El Sabha, a pedido de Natarajan, agrupou o dinheiro recebido de uma peça na vida de Nandanar, um santo. Mas eles ainda estavam empatados em dinheiro para apoiar a escola noturna que começou para estudantes da comunidade. Um edifício para realizar aulas era a necessidade do momento.

Nesse momento, eles procuraram a ajuda de Narayana Guru, que facilmente organizou um terreno perto de Cooum.

Consistia em alguns centavos, o suficiente para acomodar pelo menos cinco alunos ao mesmo tempo. E assim, a estrutura surgiu.