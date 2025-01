Um homem morre e outro é hospitalizado após um incêndio em um arranha-céu em Mumbai

Um homem idoso morreu e outra pessoa foi hospitalizada após sofrer asfixia após um incêndio em um prédio residencial de vários andares na área de Andheri, em Mumbai, disseram autoridades na terça-feira (7 de janeiro de 2025).

O incêndio ocorreu em um apartamento no 11º andar do edifício Sky Pan, de 13 andares, no complexo Oberoi, às 22h de segunda-feira (6 de janeiro de 2025), disseram.

Ele ficou encharcado depois de quase quatro horas à 1h49 de terça-feira, disseram autoridades.

Duas pessoas sofreram asfixia devido à fumaça após o incêndio e foram levadas às pressas para o hospital próximo de Kokilaben.

Um deles, identificado como Rahul Mishra, 75 anos, foi declarado “morto”, enquanto a outra pessoa, Raunak Mishra (38), estava em tratamento, disse ele.

O incêndio se limitou à fiação elétrica, instalações elétricas e utensílios domésticos do apartamento, disse outra autoridade.

À primeira vista, os bombeiros suspeitam que um curto-circuito possa ter provocado o incêndio, mas a causa exata está a ser investigada, disse.