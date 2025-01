Um jornal de Calcutá que fazia reportagens sobre Bharathi publicou a foto da VOC há 116 anos.

VO Chidambaram (VOC), o combatente pela liberdade e académico tâmil que ousou enfrentar o poderoso império marítimo britânico e pagou por isso, é hoje mais celebrado no seu Estado natal do que em qualquer outro lugar. Mas sua fama se espalhou quando ele lançou a Swadeshi Steam Navigation Company. Bande Mataram, publicado diariamente e semanalmente em inglês de Calcutá (atual Calcutá) pelos grandes líderes Bipin Chandra Pal e Sri Aurobindo, apresentou uma fotografia da VOC na capa em 1908, ano em que Tirunelveli se rebelou contra o governo britânico. após a prisão de VOC.

Rastreado em adolescente Murti Bhavan

“A fotografia da VOC apareceu em 26 de abril de 1908. Foi um período entre sua prisão e sua condenação. Ele foi preso em março e condenado à prisão perpétua dupla em julho”, diz Y. Manikandan, chefe do Departamento de Língua Tamil da Universidade de Madras, que localizou um exemplar do jornal/semanário Teen Murti Bhavan em Delhi.

“A imagem foi publicada em Nossa galeria de imagens. Verifiquei mais de 50 questões e não consegui encontrar a foto de nenhum outro líder do Tamil Nadu. Uma cópia trazia a imagem de Aurobindo. A imagem da VOC na capa é um reconhecimento da contribuição de Tamil Nadu para o movimento pela liberdade no período contemporâneo”, diz ele. O historiador AR Venkatachalapathy, que escreveu extensivamente sobre VOCs, já havia descoberto uma imagem dos VOCs. Em 1909, Sridhar Vaman Nagarkar de Nasik publicou um retrato de Bharat Mata, retratando-a como Mahishasura Mardini. O retrato foi cercado por 24 líderes nacionais, e a VOC foi o único líder do sul da Índia que garantiu um lugar entre eles. Bande Mataram deu importância às atividades do Movimento Swadeshi em Tamil Nadu e aos seus líderes, incluindo a VOC.

Manikandan diz que o poeta nacionalista Subramania Bharathi também editou o Bala Bharata, um semanário inglês, bem como o India, um semanário tâmil. Agora é conhecido no mundo através das colunas de Bande Mataram. Mahatma Gandhi, que dirigia o jornal semanal Indian Opinion da África do Sul, mencionava regularmente o Bala Bharata publicado em Puducherry. Os acontecimentos que aconteceram em Tamil Nadu no início do século 20 chamaram a atenção da nação. A VOC lançou a Swadeshi Steam Navigation Company, desafiando o comércio marítimo britânico, em 1906. Ele e Subramania Siva discursaram em uma reunião em Tirunelveli em março de 1908, elogiando Bipin Chandra Pal e pedindo às pessoas que boicotassem produtos estrangeiros. O distrito respondeu espontaneamente e levantou-se contra o domínio britânico após a prisão da VOC. A revolta é o tema do livro Thirunelveli Ezhuchiyum VOC-yum (1908) de Venkatachalapathy, que lhe rendeu o prêmio Sahitya Akademi.

Tamil Nadu estava em pé de guerra no início de 1908. Em 25 de janeiro, moderados e membros do Novo Partido, incluindo Bharathiar, que era seguidor de Bal Gangadhar Tilak e Bipin Chandra Pal, organizaram uma reunião. A reunião expressou o humor do povo. “Bande Mataram descreveu a reunião como ‘O Triunfo do Nacionalismo em Madras’ e deu-lhe cobertura de primeira página. Adotou uma resolução proposta por Subramania Iyer e Bharathiar apoiou a emenda de Chakarai Chettiar. A resolução apelava a todos os indianos para que boicotassem os colonos e os produtos coloniais”, afirma Manikandan, que também obteve um exemplar do jornal que publicou o acontecimento. A reunião marcou um marco nas atividades políticas de Bharathiar. Ele também se referiu ao prefácio escrito por Chakarai Chettiar, seu amigo e prefeito de Madras, ao livro Swadesa Geethangal (Volume-2) publicado por Chellammal, esposa de Bharathiar. “Em duas ocasiões especiais, o Sr. Bharati, eu e outros desempenhamos papéis que sempre foram condenados pelos moderados racionais como mero motim, mas que, na minha opinião, sempre caracterizaram o zelo juvenil…” escreve Chakarai Chettiar. Segundo o jornal, houve grande entusiasmo entre os nacionalistas. “Nunca antes se acreditou que houvesse uma maioria nacionalista em Madras. Depois os nacionalistas gritaram Tilak Maharaj ke Jai e Babu Bepin Pal Ke Jai”, relata.

‘Um ótimo encontro’

Bande Mataram publicou um artigo, “Um Grande Encontro Swadeshi em Madras: O Triunfo do Novo Espírito”, na primeira página sobre uma reunião de mais de 5.000 pessoas em Marina Beach em 17 de março de 1907. A reunião foi presidida por G. Subramania . Iyer, um dos fundadores do The Hindu. “Chidambaram Pillai fez um relato longo e comovente do atual Movimento Swadeshi. Ele disse que Swadeshi era um Avatar moderno de Vishnu, que veio para nos despertar para a glória da independência nacional. O discurso foi aplaudido com gritos tremendos de Bande Mataram”, relata o jornal. Manikandan disse que Bande Mataram fazia reportagens regulares sobre o movimento Swadeshi e os discursos da VOC. Em 19 de março de 1907, ele relatou o discurso da VOC, em uma grande reunião em Cuddalore, sobre a Swadeshi Steam Navigation Company e as indústrias Swadeshi e como desenvolvê-las. Quando VOC, Subramania Siva e Padmanabha Iyengar, um amigo da VOC, foram presos em 1908, Bande Mataram publicou um artigo, “Padmanabha Iyengar como colega de trabalho do auto-sacrifício nacional do Sr. Chidambaram Pillay-Living”. Ele deu muita importância a Padmanabha Iyengar, que não recebeu a devida atenção em Tamil Nadu.