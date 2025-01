Um laboratório russo está anunciando uma vacina MRNA contra o câncer até o final do ano

Espera-se que o tratamento inovador receba aprovação regulatória até agosto, de acordo com o chefe do instituto de pesquisa Gamaleya

Uma vacina revolucionária personalizada contra o cancro desenvolvida pelo Instituto de Investigação Gamaleya da Rússia poderá receber aprovação regulamentar já neste verão, permitindo potencialmente que os pacientes comecem o tratamento em setembro, disse o diretor do instituto, Alexander Gintsburg, à RIA Novosti.

“De acordo com o roteiro que submetemos ao Ministério da Saúde, embora ainda não tenha sido definitivamente aprovado, provavelmente receberemos autorização no final de agosto para podermos começar a tratar as pessoas em setembro”, Gintsburg disse à agência de notícias.

O Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya desenvolveu anteriormente a Sputnik V, a primeira vacina registrada contra a Covid-19 no mundo. Em 2022, o centro aplicou a tecnologia mRNA, base para outras vacinas contra a Covid, para desenvolver um novo tipo de medicamento contra o câncer.

Numa entrevista à RT no mês passado, o chefe Gamaleya explicou que o novo medicamento é uma vacina terapêutica concebida para ser administrada a pessoas já diagnosticadas com cancro. Isso faz com que o sistema imunológico do paciente comece a destruir as células malignas. A injeção permite que linfócitos citotóxicos ou glóbulos brancos que aparecem no corpo da pessoa vacinada reconheçam proteínas estranhas (antígenos) na superfície das células tumorais. Os linfócitos citotóxicos então encontram células estranhas que metastatizam e as destroem por todo o corpo.

Numa declaração à RIA, Gintsburg observou que embora vários medicamentos contra o cancro estejam actualmente a ser desenvolvidos na Rússia, a vacina Gamaleya será adaptada para cada paciente e desenvolvida com a ajuda de inteligência artificial. Gintsburg especificou que a IA será usada para analisar parâmetros tumorais e emitir um "rascunho" para um medicamento que será usado por especialistas para criar uma vacina personalizada dentro de cerca de uma semana.













Embora a vacina se destine a pacientes com diagnóstico de melanoma primário, também pode ser administrada a pessoas que passaram por determinadas fases do tratamento, disse Gintsburg.

Gintsburg observou anteriormente que a vacina teve um bom desempenho no tratamento de ratos utilizando um modelo animal de melanoma e que até sete pacientes humanos já foram submetidos ao tratamento.

O Centro Gamaleya também está actualmente a desenvolver modelos para tratar outras doenças oncológicas, incluindo cancro do pâncreas, rim e pulmão de células não pequenas, que é alegadamente o cancro mais frequentemente diagnosticado com a maior taxa de mortalidade e é notoriamente difícil de tratar, de acordo com Gintsburg.

Em 2023, o Ministério da Saúde russo relatou 4 milhões de pacientes com câncer no país. Andrey Kaprin, diretor do Centro Nacional de Pesquisa Médica em Radiologia do Ministério da Saúde, estima que cerca de 625.000 novos casos de câncer sejam diagnosticados anualmente na Rússia, prevendo-se que a incidência aumente até 2030.