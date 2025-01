Um lakh de devotos é esperado para ‘Maga Masa Hunnime’ em Ganjam nos dias 11 e 12 de fevereiro

Srirangapatna MLA Ramesh Bandisidde Gowda durante a reunião em Mandya na quinta-feira em conexão com o programa Maga Masa Hunnime. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Srirangapatna MLA Ramesh Bandisidde Gowda disse na quinta-feira que um grande número de devotos deverá participar do programa Maga Masa Hunnime no Templo Sri Nimishamba em Ganjam em Srirangapatna taluk nos dias 11 e 12 de fevereiro.

Espera-se que cerca de um lakh de devotos participem das festividades, e a administração distrital foi solicitada a tomar as providências necessárias para o mesmo, disse o MLA.

Numa reunião em Mandya, o MLA instruiu a administração distrital a tomar providências no rio Cauvery para o banho sagrado dos devotos em ambos os dias.

Ele disse que medidas de segurança adequadas devem ser tomadas para evitar qualquer inconveniente aos devotos. O pessoal da polícia também deve ser destacado para o bandobust.

Ao pedir à administração distrital que construísse abrigos temporários, ele disse que pessoal do Corpo de Bombeiros e nadadores experientes serão mobilizados e coletes salva-vidas serão disponibilizados. A programação cultural acontecerá das 22h do dia 11 de fevereiro às 8h do dia 12 de fevereiro.

O vice-comissário, Dr. Kumara, disse que ônibus especiais viajarão de Srirangapatna a Ganjam para transportar os devotos. Também serão tomadas providências adequadas para estacionamento. Câmeras CCTV serão instaladas e ‘prasad’ será distribuído aos devotos.