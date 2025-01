Um mês após a morte trágica, a segurança de pedestres ainda é uma preocupação no Forte Leste

Um mês após a trágica morte de um pedestre, que foi esmagado entre dois ônibus no Forte Leste, a área continua a apresentar um risco fatal aos pedestres. Apesar dos esforços para aliviar o caos no movimentado shopping center, particularmente a área de Bus Bay congestionada ao longo da MG Road, a situação permanece inalterada, com preocupações de segurança ainda desenfreadas.

Apesar da construção de 4 milhões de ‘Skywalk’ projetados para fornecer uma etapa mais segura para os pedestres, a maioria das pessoas continua a ignorá -lo, optando por atravessar a estrada de direção diretamente.

O trágico incidente ocorreu em dezembro, quando o oficial do Kerala Bank Ullas M. foi pego entre um ônibus particular, que veio de Attakulangara e se entregou imprudentemente em você, e um ônibus KSRTC, que acabara de começar a se mover depois que o semáforo ficou verde.

Complicando ainda mais o congestionamento em andamento no ônibus North, o KSRTC e os ônibus privados continuam a empurrar o espaço, geralmente bloqueando os caminhos dos pedestres e colocando sua segurança em perigo. As cruzes de Cebra são frequentemente ignoradas e os pedestres são navegados entre ônibus em movimento e outros veículos, com pouca consideração por sua segurança. Embora as autoridades tenham feito várias tentativas de descongestionar o terminal de ônibus, esses esforços provaram ser amplamente ineficazes.

Após o acidente fatal, o departamento de veículos automotivos fez um impulso para a execução de um mês para garantir que os ônibus, especialmente os privados, aderem às regras de tráfego. O comissário de transporte Ch Nagaraju disse que as unidades de aplicação periódicas continuarão a melhorar a conformidade e a segurança dos pedestres na área.

Babu Joseph, um morador da cidade que frequenta a área, lamenta que a sobrecarga de pés, encomendada há dois anos, não cumpriu seu objetivo. Apesar de suas características impressionantes, incluindo elevadores, iluminação e segurança às 24 horas, ele citou a falta de uma abertura que lhes permitisse acessar a Padmanabhaswamy Temple Road como um motivo para evitar o ‘Skywalk’.

“A maioria das pessoas está disposta a arriscar sua segurança pela economia”, disse Joseph.

No ano passado, três acidentes fatais foram produzidos na área, um a menos que no ano anterior, mas inúmeras colisões e ferimentos leves continuam afetando a região. A situação parecia melhorar temporariamente durante o recente Festival de Artes Escolares do Estado, quando o governo proibia o movimento de ônibus de ambos os lados da MG Road, do Forte Leste ao Templo de Ganopathy Pazhavangady.

Segundo um policial, esse movimento ousado, que redirecionou os ônibus para os centros de estacionamento nas proximidades em Attakulangara, Vettimuricakotta e Fort, faziam maravilhas, pois não resultou em acidentes, e o público se acostumou à mudança rapidamente.

O KSRTC exigiu a realocação de ônibus particulares para o ‘barraco de ônibus Kovalam’ próximo para reduzir o congestionamento. Enquanto isso, um metrô proposto pela corporação da cidade permanece no papel, com perguntas sobre sua necessidade, dada a presença do ‘Skywalk’.

À medida que as autoridades continuam sua busca por uma solução permanente, a chamada para redesenhar a área de East Fort, enquanto preservando sua herança, se torna mais forte.