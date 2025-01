Um morto e dois feridos no caso de atropelamento e fuga de Banjara Hills

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas depois que um carro em alta velocidade bateu em uma calçada perto do Hospital Indiano de Câncer de Basavatarakam, na madrugada de sábado.

A polícia de Banjara Hills prendeu o motorista que fez Sanketh Srinivas, um cinegrafista de 23 anos de Nizamabad. O proprietário do veículo identificado como Sadula Harsha Vardhan o acompanhava no momento do acidente.

Segundo a polícia, o SUV em alta velocidade com número ‘TS 16 FD 9111’ bateu na calçada e atropelou três pessoas que dormiam na calçada antes de virar a tartaruga. Tanto o motorista quanto o proprietário fugiram do local. “Como Harsh Vardhan estava bêbado, ele pediu ao motorista para assumir o controle do volante. A dupla estava viajando em direção a Jubilee Hills para buscar seu amigo Karthik no Air Live Pub”, disse um policial de Banjara Hills.

Após uma chamada de um transeunte, os policiais correram para o local e levaram os feridos para um hospital. Um caso foi registrado e a investigação está em andamento.

O veículo tem três desafios pendentes em Hyderabad, Nizamabad e Siddipet, no valor de ₹ 2.205. Dois deles eram por velocidade excessiva.