Um morto e quatro feridos após liberação repentina de cinzas quentes na usina de geração de resíduos em energia de Bidadi

Mesmo antes de a central de transformação de resíduos em energia em Bidadi, perto daqui, poder ser inaugurada, uma pessoa perdeu a vida e quatro sofreram ferimentos graves depois de cinzas quentes terem sido repentinamente libertadas na central.

Umesh Kumar Singh, 29, ajudante de caldeira na fábrica, sucumbiu aos ferimentos na manhã de terça-feira, enquanto os quatro feridos recebiam tratamento.

Os feridos foram identificados como Amlesh, 31, Santun, 31, Tarun, 29 e Lakhan, 28. Fontes disseram que um dos quatro está em estado crítico, com 70% de queimaduras, enquanto os outros três estão estáveis. O acidente na usina ocorreu na tarde de domingo, quando uma tubulação que transportava cinzas aparentemente ficou bloqueada.

“Relatórios indicam que o oleoduto que transportava as cinzas foi bloqueado e os trabalhadores o abriram sem tomar precauções de segurança, resultando na liberação repentina de cinzas quentes”, disse o ministro da Energia, KJ George, na terça-feira, após visitar a usina.

Embora a usina tenha sido criada sob o modelo de parceria público-privada (PPP) pela Karnataka Power Corporation Ltd. (KPCL), o governo não assumiu a responsabilidade pelo acidente, pois a usina não foi entregue à KPCL pelo setor privado. festa. “O incidente ocorreu durante a fase de fiscalização”, disse o ministro.

O contrato para construção da planta foi concedido à ISGEC Heavy Engineering Ltd., Noida, com a Hitachi Zosen India como parceira colaboradora. A ISGEC é responsável pela construção da planta, enquanto a Hitachi Zosen Índia contribui com sua expertise técnica.

O Ministro da Energia ordenou na segunda-feira uma investigação técnica imediata sobre o incidente, dizendo que “o assunto é técnico e uma decisão será tomada assim que a investigação for concluída”. Anunciou também que será concedida indenização aos feridos e familiares dos falecidos. George disse que a fábrica seria inaugurada oficialmente assim que todos os problemas fossem resolvidos.

Entretanto, a polícia de Bidadi autuou o engenheiro local, gestor e diretor administrativo da empresa privada ao abrigo da Secção 125 (A) e (B) (Lei que põe em perigo a vida ou a segurança pessoal de terceiros), 287 (Conduta negligente com respeito a matéria combustível), 289 (conduta negligente em relação a máquinas) e 105 (homicídio culposo) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).