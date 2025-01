Um morto e três gravemente feridos quando ônibus capotou em Rajamahendravaram

Uma menina morreu no local, enquanto outros três passageiros ficaram gravemente feridos depois que um ônibus particular, transportando 29 passageiros, capotou em uma rodovia nacional em Kantheru, no distrito de East Godavari. O incidente ocorreu enquanto o ônibus se dirigia de Visakhapatnam para Hyderabad por volta da 1h.

O serviço de ônibus é identificado como V. Kaveri travels.

O Superintendente de Polícia de East Godavari, D. Narasimha Kishore, disse O hindu; “Uma menina, identificada como Homini (21), morreu instantaneamente. Pelo menos 28 passageiros sobreviveram ao acidente, feridos. “Duas mulheres e um homem estão lutando pela vida e sua saúde é crítica.” A razão técnica exata do acidente ainda não foi determinada.

O falecido é natural de Visakhapatnam. Os passageiros feridos estão sendo tratados no Hospital Geral do Governo na cidade de Rajamahendravaram. A polícia compareceu ao local e resgatou os passageiros que ficaram presos dentro do ônibus na madrugada desta quinta-feira.

A polícia registrou um caso e a investigação está em andamento.