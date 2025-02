Um navio com 43 migrantes para Bari começou na Albânia

A Patrulha da Guarda Costeira italiana acaba de deixar o porto de Shengjin com 43 migrantes, que se mudaram para a Albânia a bordo da última terça -feira. Um grupo de requerentes de asilo da nacionalidade de Bengala e egípcio terá que retornar à Itália sob as disposições dos juízes do Tribunal de Apelação em Roma.

A chegada a Bari está programada para 20:30 desta noite. Esta é a terceira parte dos juízes retendo no centro de Gjader.

“O governo continuará acreditando que a luta contra a imigração irregular, que se beneficia do uso instrumental de aplicações de asilo, é uma maneira de ser perseguido na luta contra os assuntos de comerciantes imprudentes”. Isso é sublinhado pela fonte do Ministério do Interior, segundo o qual o protocolo da Albânia Itália é “um modelo a partir do qual a realização dos nós regionais reais, que foram feitos pelos ministros europeus cheios de convergência”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA