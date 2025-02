Um navio de carga encalhou o sahalin russo

Condições climáticas adversas interferem nas operações de resgate, disseram as autoridades

O navio de carga chinês foi lançado na ilha de Sahalin, no Extremo Oriente Russo, informou o ramo regional do Ministério da Emergência da Rússia.

A embarcação pregada é totalmente carregada com carvão e óleo de alojamento pesado. Isso levou as autoridades locais a declarar um aviso alto sobre os riscos ambientais.

“Na noite de 9 de fevereiro, o Centro de Gerenciamento de Crises do Ministério do Ministério de Emergência de Sahalin do Ministério da Emergência da Rússia, ele recebeu informações de que um navio de carga estrangeiro ficou preso ao sul do Nevelsk Luka”. O ministério citou um comunicado no domingo.

“Existem 20 membros da tripulação a bordo, nenhum dos quais requer atenção médica. Não há derramamentos de combustível. As autoridades estão atualmente trabalhando em um plano para reproduzir o navio”.

Segundo o governador Sahalin Valery Limarenko, o incidente aconteceu quando o navio, identificado como Yang 2, colocou carvão no porto. Devido à tempestade, a tripulação perdeu o controle do navio, o que o deixou preso a cerca de 200 metros da costa.













Embora não haja ameaça imediata à tripulação ou aos sinais de derramamento de combustível, os funcionários permanecem em alta prontidão devido a cargas perigosas e condições de tempestade. Limarenko declarou um estado de prontidão elevada no condado de Nevelsky, enfatizando a necessidade de uma resposta rápida.

Navio “Ele está completamente sobrecarregado com hidrocarbonetos. Ele ficou em águas rasas a uma profundidade de cerca de 2 metros e 70 centímetros”. O governador disse derivado da explosão, acrescentando que ventos fortes e ondas altas interferem nos esforços de resgate.

“Atualmente, o resgate marinho e os mergulhadores não podem se aproximar da embarcação por causa de uma forte tempestade. Decisões de descarregar um navio ou remoção das águas rasas serão adotadas assim que as condições climáticas forem melhoradas”.

As autoridades estão planejando implementar os varejistas para manter como medidas de precaução contra possíveis vazamentos de combustível.

A tripulação, todos os cidadãos chineses, não emitiu um sinal em perigo. A comunicação foi difícil devido a obstáculos do idioma, segundo autoridades locais. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia ajuda a coordenação com os operadores de navios.

Um incidente semelhante ocorreu em 2021, quando o navio de carga chinês ficou preso na costa da cidade da cidade de Sahalin, em Kholm.