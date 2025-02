Um passo do casamento entre Saip e Subsea7

O SAIP e o Norwegian Subsea7 estão a um passo do casamento para criar um gigante europeu de 18 bilhões em uma rotatividade no setor de engenharia de energia. Após quase dois anos de cooperação sobre as fundações para parques eólicos em águas marinhas, essas duas empresas aceleraram o processo de integração para concluir em breve o acordo de mercado antes do início da Piazza Affiaria na segunda -feira, na véspera das contas do SAIP de 2024.

O contrato publicou os detalhes mais recentes e o contrato é transferido para o Conselho de Administração nessas horas e preliminar em tempos próximos. Está no conselho de dois grandes membros, Eni e CDP, detentores de 21,9 e 12,82%, que em silêncio renovaram um contrato parasocial igual em 25% do capital em 22 de janeiro. O casamento promete estar “a par” devido ao valor da bolsa de valores do fornecedor. Subsea 7 é de 4,6 bilhões e um SAIP de cerca de 4,56.

O grupo norueguês é controlado pelo presidente Christian Siem, com 23,9% e o Fundo de Pensões Folketrigtfonde, com 9,5%. Os acordos italianos devem controlar cerca de 16% do novo grupo, o tópico sobre o norueguês, que deve reduzir sua parte pela metade. O relatório de integração entre as duas empresas foi anunciado pelo jornal La Republicblica. Em fevereiro de 2023, o CEO da Saipem Alessandro Puliti anunciou a cooperação com a Seaway7, controlada pelo Subsea7, para as atividades de design e construção da Fundação Offshore.

Somente as atividades eólicas, de acordo com o gerente da época, agora se tornaram um “pilar para a transição energética” do grupo depois de criar muitos problemas nos dois anos anteriores, o que levou a 2,4 bilhões em 2021 para custos mais altos de alguns norte Projetos do mar. Com base no acordo anunciado, começou a avaliar e desenvolver projetos juntos pela Seaway7. Questionado sobre o tópico de possível fusão entre os dois imóveis Puliti enfatizou que “por enquanto, envolvimento, veremos se ele evolui no casamento”. O SAIP foi fechado por 2023 exercícios com um retorno a uma crise que eclodiu há 3 anos e o fez arquivando o que ele definiu o que ele definiu como “o resultado mais alto dos últimos 10 anos” em 179 milhões de euros. Uma imagem que, juntamente com a crescente renda de 19% a 11,87 bilhões e novos pedidos para 18 bilhões, levou o grupo a perceber o retorno do cupom em 2025 e estabeleceu o total de pedidos para 50 bilhões em 2027. O que está se preparando para anunciar resultados A partir de 2024, 27 de fevereiro, fechou 2023 com renda por US $ 6 bilhões (5,73 bilhões de euros), novos pedidos por US $ 7,4 bilhões (US $ 7,07 bilhões) e lucro líquido de US $ 10 milhões (9,56 milhões de euros). Ao contrário dos italianos, os noruegueses pagaram dividendos e separaram a coroa do cupom 3 em 2023, igual a 0,26 de euros.

Reprodução reservada © Copyright ANSA