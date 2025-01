Um policial chutou um idoso até ele ficar coberto de sangue, o problema era trivial

Prabumulih, AO VIVO – Um vídeo que mostra alegados abusos cometidos por um agente da polícia contra um idoso em Prabumulih, Sumatra do Sul, tornou-se viral nas redes sociais. O vídeo foi carregado pela primeira vez pela conta X @Heraloebss e imediatamente provocou fortes reações dos internautas.

De acordo com as informações coletadas, o incidente teve início em decorrência de uma colisão de motocicleta entre um policial e a vítima. Testemunhas que estiveram no local disseram que o policial deu um soco no motociclista e depois chutou a vítima que havia caído.

“O policial deu um soco no motociclista e depois chutou a vítima que caiu no chão. “Os moradores que presenciaram o incidente ficaram furiosos e protestaram contra suas ações arrogantes”, diz o comunicado enviado pela conta.

No curto vídeo, o policial é visto ainda com uniforme completo e parecendo animado. Vários vizinhos que presenciaram o incidente tentaram intervir, enquanto a vítima, que vestia uma camiseta vermelha, estava sentada na rua com sangue saindo da boca, criando uma cena horrível no local.

“Não pode ser assim, senhor! Somos testemunhas. “Você não pode brincar assim, senhor”, ouviu-se a voz de uma mulher que registrava o incidente, repreendendo o policial.

A mulher então apontou sua câmera para o policial supostamente responsável pelo abuso. “Aqui, senhor chefe de polícia, o nome dessa pessoa é M. Yunus”, disse ele.

Os internautas estão furiosos e exigem sanções rigorosas.

O vídeo causou uma onda de indignação entre os internautas. Muitos criticaram duramente as ações do oficial e exigiram que lhe fossem impostas sanções rigorosas.

“Pessoa? “É realmente ótimo se esconder atrás do status de um indivíduo, para que as instituições possam conseguir o que querem.” escreveu um internauta.

“Mesmo que haja um erro, não chute. “Isso não é um vilão, por favor, proteja os pequenos.” Outros comentários de internautas.

“Na realidade, receber pagamentos com dinheiro do Estado prejudica as pessoas. Alguns se tornaram máquinas de destruição de cidadãos”, adicionou o usuário X em tom irritado.