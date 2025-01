Um professor na fila para permissão para residir no seu aluno

Ele ficou junto com seu aluno de 18 anos, que deve restaurar uma licença de residência sem a qual ele não pode se candidatar a um exame do ensino médio.

Na segunda -feira de manhã, o “Prof” de Rachele Baroni, professor de italiano e história no Instituto de Alimentos e Vinhos de Beccari, em uma fileira em frente ao escritório de imigração em Corso Verona em Turim para ajudar uma jovem mulher nascida no Piedmont Capital, mas origem nigeriana que, se não puder restaurar o documento, o risco de não atingir o tempo a pedido da cidadania italiana. A história da história é Corriere de Turim: o aluno perdeu sua mãe em agosto de 2023 e não possui documentário por mais de um ano. “Toda vez que ele apresentava o pai e o pai, ele era adiado para alguns problemas, eu disse, mas talvez eu te veja com uma pessoa com pele branca que nos fará entrar”.

“Para fazer isso mais rápido, recomendamos que pedissem permissão para reforçar a família com uma irmã mais velha que já é uma cidade italiana – continua – dê -nos uma lista de documentos: somente se ele tiver tudo o que puder retornar à polícia estação e peça apenas outra reunião para enviar uma inscrição ”.

A permanência da residência do pai está faltando e a nomeação no registro é no final de fevereiro, mas o risco é tarde demais. Portanto, é necessária uma permissão de residência.

Até 30 de dezembro, ele não podia nem escolher um diploma de licença e solicitar a admissão no exame estadual. Ele também não tem um clínico geral. “Ela é uma garota muito boa na escola, lida muito, mas se sente incerta em tudo e desamparado na frente de uma máquina burocrática que envia sua única confusão”, conclui Prof.

