Um quarto dos animais de água doce estão em risco de extinção: pesquisa

Quase um quarto dos animais de água doce, incluindo caranguejos, lagostas, camarões, libelinhas e peixes, estão em risco de extinção, de acordo com um novo estudo global. estudar que foi publicado na quarta-feira.

A avaliação, publicada na revista científica Nature, concluiu que 24% dos animais que vivem em água doce, como lagoas, riachos, lagos, rios e zonas húmidas, correm alto risco de extinção.

Catherine Sayer, líder em biodiversidade de água doce da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e principal autora do estudo, disse que os habitats de água doce abrigam 10% de todas as espécies do planeta Terra. Sayer alertou que estes animais são um factor “chave” para o controlo de cheias, água potável e mitigação das alterações climáticas e, portanto, devem ser protegidos.

Os investigadores envolvidos no estudo examinaram cerca de 23.500 animais na “Lista Vermelha” de espécies ameaçadas da IUCN e descobriram que algumas das ameaças “predominantes” para eles incluem barragens, poluição, agricultura, extracção de água e espécies invasoras, acrescentando que a sobreexploração também contribui.

As espécies em risco foram classificadas como vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo.

O maior número de animais de água doce ameaçados é encontrado no Lago Titicaca na América do Sul, no Lago Vitória na África, nos Ghats Ocidentais na Índia e na zona úmida do Sri Lanka, de acordo com o estudo. Todos esses lugares possuem uma das maiores biodiversidades do mundo.

O estudo em grande escala, que envolveu a colaboração de centenas de cientistas, foi a maior avaliação de animais de água doce até à data.

“O importante papel da água doce na salvaguarda da biodiversidade global tem sido historicamente ignorado, e as principais diferenças na forma como estes sistemas devem ser geridos só agora estão a ser reconhecidas”, disse o Diretor de Conservação da Sociedade BioPark do Novo México, Tim Lyons. ditado em um comunicado.

“É imperativo que os intervenientes na conservação trabalhem em colaboração para enfrentar de frente os desafios da poluição, da modificação míope do habitat e da propagação de espécies invasoras”, acrescentou.

O relatório da UICN publicado em Dezembro de 2023 concluiu que quase 25 por cento dos peixes de água doce estão em risco de extinção e que um mínimo de 17 por cento dos ameaçados de extinção são afectados pelas alterações climáticas.

