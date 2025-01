Um quarto dos entrevistados afirma que Biden foi um “bom” ou “ótimo” presidente

Apenas um quarto dos americanos disse que o presidente Biden era um presidente “bom” ou “excelente”, e teve números de aprovação inferiores aos do presidente eleito Trump no final do seu primeiro mandato e do ex-presidente Obama no final do seu segundo mandato. de acordo com uma pesquisa lançado na sexta-feira.

O novo Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC descobriu que apenas 25% dos entrevistados americanos disseram considerar Biden um “bom” ou “ótimo” presidente. Durante o mesmo período de há quatro anos, 36 por cento dos inquiridos disseram o mesmo sobre Trump, enquanto 52 por cento caracterizaram Obama da mesma forma há oito anos.

Cerca de 47 por cento disseram que Biden era um presidente “pobre” ou “terrível”, um sentimento semelhante demonstrado há quatro anos, quando 49 por cento disseram o mesmo sobre Trump quando a sua primeira candidatura ao Salão Oval estava a chegar ao fim, de acordo com a pesquisa.

Quase um em cada três entrevistados, 28 por cento, disse que Biden era um comandante-em-chefe “médio”, acima dos 15 por cento de Trump há quatro anos.

De acordo com a pesquisa, apenas 1 em cada 10 entrevistados de seu partido descreveu Biden como um “ótimo” presidente, enquanto cerca de 4 em cada 10 disseram que ele era um “bom” presidente dos EUA. Cerca de 34 por cento dos independentes disseram que ele foi um presidente “mediano”, enquanto apenas 10 por cento o consideraram “bom” ou “excelente” durante o seu tempo na Casa Branca.

O índice de aprovação de Biden foi de 39%, apenas 1 ponto a mais do que no início de 2024.

Uma pesquisa Gallup do início desta semana descobriu que mais americanos terão uma visão negativa do tempo de Biden no Salão Oval do que positiva. Cerca de 54% dos americanos disseram que ele seria visto como um presidente “pobre” ou “abaixo da média”.

A pesquisa foi realizada de 5 a 9 de dezembro de 2024 entre 1.251 adultos. A margem de erro foi de 3,7 pontos percentuais.

Fonte