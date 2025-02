TEle deixou o governo da Frente Democrática (LDF) está desfrutando do sucesso percebido da Cúpula Global de Investimento Kerala (IKGS), realizado em Kochi na semana passada para abrir o estado ao comércio e investimento.

O LDF poderia dizer que alistou a liderança nacional da Frente Democrática Unida liderada pelo Congresso (UDF) e pelo Partido Bharatiya Janata (BJP) em sua ambiciosa iniciativa de estimular Kerala no caminho do robusto e sustentável crescimento econômico econômico. O primeiro -ministro Pinarayi Vijayan e seus colegas de gabinete, incluindo o Ministro das Indústrias, Rajeve e o Ministro das Finanças, Kn Balagopal, compartilharam o palco com o líder da oposição, VD Sateheesan, ministro da União dos Transportes Nitin Gadkari e ministro da União para Comércio e indústria Piyush Goyal. Esta foi uma reunião rara de vários líderes políticos.

No entanto, há mais no que parece. As duas frentes em Kerala estão se preparando para enfrentar as eleições do corpo local este ano e nas eleições da Assembléia em 2026. Isso poderia explicar a principal oferta de Kerala para atrair o investimento e o desenvolvimento de estimulantes.

A UDF alegou que o LDF, quando estava na oposição, boicotado em reuniões globais de investimento e investidores assustados, incluindo um fabricante europeu de automóveis. Por outro lado, disse a UDF, eu havia participado da IKGS para destacar sua abordagem muito diferente do desenvolvimento econômico do estado.

As duas frentes também discutiram as declarações de LDF de que o crescimento do setor inicial em Kerala tem sido “ótimo” e o desenvolvimento industrial tem sido “dinâmico”. A UDF disse que o LDF afirma estabelecer 3 unidades industriais LKH no estado desde 2021 não se reflete no PIB de Kerala. Ele acusou o governo de contar a conveniência familiar, confidencial e restaurantes, como unidades Mipyme, para justificar suas reivindicações em papel.

A reivindicação de LDF de uma infusão de investimento de ₹ 30.000 milhões de rúpias na indústria estadual não se refletiu em nenhuma pesquisa econômica nacional, acrescentou a UDF.

A UDF também questionou a credibilidade da declaração de que Kerala ocupa o primeiro lugar na “facilidade de fazer negócios”. Ele alegou que a agência de classificação atraiu a “inferência errônea” das figuras infladas “fornecidas pelo governo da LDF. Ele também observou que os valores de exportação de Kerala pareciam aumentar o papel devido à diminuição da rupia. Kerala tinha apenas uma empresa de unicórnio no setor inicial. Ele disse que os lucros do setor inicial de Kerala eram insignificantes em comparação com os dos estados vizinhos.

A UDF citou casos de “suicídio para investidores” em Kerala, particularmente nos pontos fortes da esquerda, e alegou que o LDF havia transformado o estado em um cemitério para empreendedores. Em um editorial contundente, o porta -voz de Kerala do Congresso, Veekshanam, disse que elogiam o crescimento industrial “péssimo” de Kerala sob o governo da LDF era semelhante a “dar o prêmio de paz a um carrasco”.

O LDF rebateu isso afirmando que o deputado do Congresso Shashi Tharoor elogiou o “grande crescimento” de Kerala no setor inicial, bem como a “notável facilidade” do estado de fazer negócios. Inferência de dados publicados por agências de monitoramento credíveis nacionais e internacionais, incluindo Niti Aayog, que testemunhou as realizações Social, Econômico e Desenvolvimento de Kerala.

A UDF e a Aliança Nacional Democrata Democrata lideradas pelo BJP (NDA) e o LDF diferem na direção econômica de Kerala. A UDF e a NDA foram às ruas para protestar contra a velocidade semi-alta do LDF, Silverline (K-Rail), em 2023. Ambas as coalizões descreveram o Conselho de Antecedentes de Investimento de Infraestrutura de Kerala (KIIFB), uma corrida estatal de estado de estado de objetivo especial de arrecadar fundos do mercado financeiro aberto para catalisar o desenvolvimento crítico da infraestrutura, um “elefante branco”. O Congresso e o BJP também acusaram o KIIFB de empurrar o estado a emprestar seus empréstimos “fora do orçamento” A “uma taxa de juros exorbitante” através dos títulos masala e sem a previsão de investir em uma infraestrutura que gera renda. Eles também se opuseram ao suposto movimento do LDF para impor um pedágio ao usuário em estradas e pontes construídas com fundos da KIIFB.

Embora o UDF e o NDA possam ter declarado através de sua presença na reunião, resta saber se o LDF pode fazer o mesmo no futuro, se estiver na oposição.