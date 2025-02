Um terremoto: choque na área de Messina, tamanho entre 4,8 e 5.3

O choque do terremoto apareceu às 16:19 na área de Messina. De acordo com a estimativa provisória do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, o tamanho é entre 4,8 e 5,3.

O choque, registrado a uma profundidade de 17 km com um epicentro no mar, ao sul das ilhas de Alice e Filicudi, foi sentido em várias áreas da província de Messina e nas ilhas da Eólia, onde as pessoas estavam na rua. Nenhum dano do centro operacional foi relatado no momento

Ingv então registrou outros dois choques na área marítima ao sul de Alicudi e Filicudi. Primeiro às 16:40 no tamanho 2.7. Desta vez, a uma profundidade de 7 km. Segundo tamanho 2,5 a 16,42 a uma profundidade de 4 km.

