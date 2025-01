Um terremoto de magnitude 7,1 sacode Katmandu e tem epicentro na China

Um forte terremoto atingiu Katmandu na manhã de terça-feira (7 de janeiro de 2025). O terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter foi registrado pelo Centro Nacional de Medições Sismológicas às 6h50.

O epicentro do terremoto foi Dinggye, na China, de acordo com o centro.

O terremoto também foi sentido nos distritos vizinhos de Kavrepalanchwok e Dhading. As pessoas saíram de suas casas em pânico em Katmandu.

No entanto, até o momento não há relatos de danos causados ​​pelo terremoto.

As áreas ao redor de Lobuche, no Nepal, nas altas montanhas perto do Monte Everest, também foram abaladas por tremores e uma série de tremores secundários.

“Aqui tremeu bastante, todos estão acordados, mas ainda não sabemos se houve algum dano”, disse Jagat Prasad Bhusal, funcionário do governo, na região de Namche, no Nepal, perto do Everest.

Terremoto sacode cidade sagrada no Tibete, na China

Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu perto de uma das cidades mais sagradas do Tibete na manhã de terça-feira, disse o Centro de Redes de Terremotos da China, danificando edifícios ao redor de Shigatse e fazendo com que as pessoas corressem para as ruas nos vizinhos Nepal e Índia.

O terremoto às 9h05 (01h05 GMT) teve uma profundidade de epicentro de 10 quilômetros (6,2 milhas), acrescentou o relatório, revisando a magnitude de uma magnitude anterior de 6,9.

As fachadas das lojas desabadas podem ser vistas em um vídeo que mostra as consequências na cidade vizinha de Lhatse, com destroços caindo na estrada.

Reuters conseguiu confirmar a localização a partir de edifícios próximos, janelas, traçado de estradas e sinalização que correspondem a imagens de satélite e de ruas. A data não pôde ser verificada de forma independente.