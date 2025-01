Um vislumbre fascinante das antigas pinturas chinesas a tinta Huaniao em Lalit Kala Akademi, em Delhi

Há quatro anos, quando Harsha Dass, executiva sénior da Indian Railways, teve de se mudar para Taiwan com o seu marido diplomata, ela canalizou a sua compreensão da cultura local através de aulas de arte.

“Eu desenhava como hobby desde criança. Em Taipei, fui atraído pelas belas obras de arte em tinta e decidi aprender a antiga técnica da pintura chinesa”, diz ele.

Em julho de 2023, Harsha realizou sua primeira exposição na Biblioteca Central Nacional de Taipei. Isso abriu espaço para críticas encorajadoras e a levou a continuar com a arte depois de retornar à Índia no verão passado. Ele está agora exibindo uma coleção de 17 pinturas de Huaniao intitulada Vistas do Leste, para o público exigente de Delhi no Lalit Kala Akademi.

Seu trabalho surpreendentemente diferente, destacando o subgênero separado de pinturas a nanquim em papel de arroz, revela o brilho pictórico de uma estudante entusiasmada que praticou muito para dominar os traços em um curto espaço de tempo. Na língua chinesa, Huan é flor e Niao é pássaro e personificam a resiliência e a beleza da natureza e as pinturas a tinta constituem uma das pedras angulares da civilização chinesa.

Pintura a tinta chinesa por Harsha Dass | Crédito da foto: oferta especial

A pintura a tinta Huaniao tem origem na Dinastia Tang e evoluiu nas mãos de sucessivas gerações de mestres. Na China imperial, atingiu o seu clímax artístico na dinastia Song e gradualmente espalhou-se para além das fronteiras da China, atingindo a Ásia Oriental, a Coreia e o Japão.

Harsha encontrou em Jyn-Tzy Wang um professor consumado da velha escola. “Ela é um repositório vivo de conhecimento sobre técnicas e habilidades tradicionais e me ajudou a começar no ofício da pintura a tinta”, diz Harsha, agora chefe de gabinete da Northern Railways, Delhi.

Feitas em sedas artesanais duráveis ​​e versáteis ou em papel de arroz, as pinturas normalmente cobrem flores, pássaros, água, montanhas, árvores e paisagens. Artistas acadêmicos desenvolveram pintura em estilo xieyi ou tinta inchada à mão livre em oposição à pintura clássica delineada ou estilo gongbi, tornando as duas escolas de pinturas Huaniao muito diferentes.

Harsha segue o estilo clássico e também usa muitas cores em seu trabalho para dar vitalidade. Ela conta que quando treinava rigorosamente com o professor, as aulas iniciais eram difíceis porque era preciso aprender como o professor ensinava e o progresso era em pequenos passos.

“A pintura a nanquim é uma ciência; Você aprende como são importantes a preparação, a tinta, a cor, a paleta e a paciência. Uma respiração fora de hora, um movimento do pulso na hora errada ou até mesmo uma gota extra de água podem destruir horas de trabalho duro”, diz ele, acrescentando: “Você aprende a se mover com a forma que está criando enquanto respira. .” dê vida às suas pinceladas. Você não pode criar a menos que haja paz e harmonia dentro de você.”

Pintura a tinta Huaniao de Harsha Dass em exibição na Lalit Kala Akademi | Crédito da foto: SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Os primeiros meses são apenas para aperfeiçoar sua postura; segure e lave as escovas corretamente, para cada passagem há uma escova diferente, feita com pelos de diferentes partes do corpo dos animais; aprenda os traços da folha e do caule do bambu e prepare os tons corretos de tinta (obtidos queimando diferentes tipos de madeira e coletando a fuligem para fazer um pequeno bastão, que depois é girado e esfregado em um determinado ângulo com uma certa pressão no fundo) de uma garrafa contendo água, tem medida para tudo e a tinta sai aos poucos em tons do preto ao cinza).

“É preciso temperamento para aprender a arte porque é fisicamente cansativo, pois é preciso ficar em pé e terminar uma pintura, de preferência em um dia, caso contrário a tinta produzida naturalmente perde a cor. Trabalhei duro, 10 horas por dia, mas, a menos que acertasse uma tacada, meu professor nunca me permitiria passar para a próxima”, lembra Harsha.

“Pode ser frustrante porque os professores não deixam você pintar o que quiser. Mas, uma vez desenvolvida uma paixão por esta forma de arte, você será guiado por sua filosofia. “Isso abriu um novo mundo de espiritualidade para mim”, diz ele.

Harsha achou difícil convencer seu professor a revelar a técnica secreta de pintar peixes com tinta. “O que parece ao espectador um tipo de pintura simples, natural e sem esforço, na realidade requer um longo processo de aprendizagem de habilidades e técnicas, poder de observação, controle sobre si mesmo e ferramentas e concentração fenomenal”, afirma.

No formidável cenário artístico, sua determinação em adquirir as habilidades e a prática dedicada permitiram que ela se concentrasse em seus assuntos, mais cedo do que ela e até mesmo seu professor esperavam, diz ela.

Pintura a tinta Huaniao de Harsha em exibição na Lalit Kala Akademi | Crédito da foto: SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Na exposição você pode ver uma de suas grandes pinturas a tinta favoritas, intitulada “A Competitive Schooling” com nove peixes. Ele completou tudo de uma vez em 15 horas e descreve a experiência como “recompensadora”. Harsha tem quatro atraentes pinturas a tinta de peixes montados. “Eles não são fáceis de pintar devido às múltiplas camadas de pinceladas e cores que envolvem, mas pintá-los me induziu à calma”, diz ele.

Há beleza, alegria e felicidade em suas telas, assim como o equilíbrio é elemento essencial em suas pinturas. A maestria de Harsha lhe permite lidar com qualquer forma de vida não humana, incluindo insetos e animais de estimação. Compreender o significado dos diferentes animais, pássaros e flores na cultura e folclore chineses e alguma familiaridade com a língua chinesa ajuda a apreciar melhor a pintura e o significado oculto que ela transmite.

Harsha Dass com suas pinturas a tinta Huaniao Lalit Kala Akademi | Crédito da foto: SHIV KUMAR PUSHPAKAR

“O rico legado das técnicas tradicionais é transmitido de geração em geração, dos professores aos seus alunos preferidos. “Sinto-me honrada por ter sido uma dessas alunas”, diz ela.

Na Galeria 4, Lalit Kala Akademi, 35 Firozeshah Road; Até 13 de janeiro; 11h às 19h