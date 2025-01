Uma ‘balada’ para CM em sua presença pela Associação de Funcionários do Secretariado de Kerala

Funcionários do secretariado cantando uma canção elogiando o ministro-chefe Pinarayi Vijayan ao chegar à inauguração do edifício do jubileu de ouro da Associação de Funcionários do Secretariado de Kerala em Thiruvananthapuram na quinta-feira. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

No meio de críticas crescentes contra o culto no Partido Comunista da Índia (Marxista) (CPI(M)), no poder, uma secção de funcionários do governo cantou uma canção de grupo sob a bandeira da Associação de Funcionários do Secretariado de Kerala, afiliada ao CPI(M). (KSEA) elogiando o ministro-chefe Pinarayi Vijayan “como uma fênix e um corajoso comandante-chefe” durante sua presença na inauguração de um edifício do jubileu de ouro da organização aqui na quinta-feira.

Anteriormente, um mega Thiruvathirakali organizado em Thiruvananthapuram em conexão com a conferência distrital do CPI(M) em 2022 ganhou notoriedade e atraiu duras críticas de vários cantos, com cerca de 500 mulheres dançando ao som das fileiras aplaudindo o Sr. Vijayan como o salvador de. Kerala. Desta vez, cerca de 100 pessoas fizeram fila para cantar o elogio na presença do Ministro-Chefe.

conversando com O Hindu, Poovathur Chithrasenan, um funcionário do governo no departamento de Finanças e membro da KSEA, que escreveu as linhas, disse: “As linhas que elogiamo ministro-chefe, um líder proletário,foram escritos por insistência de funcionários da KSEA. Publiquei duas antologias de poemas e já há algum tempo me dedico à escrita criativa. Embora tenha sido bombardeado com uma avalanche de críticas de vários cantos, incluindo meios de comunicação de direita, o feedback que recebi dos meus colegas foi inspirador.”

Logo após a inauguração do edifício do jubileu de ouro da KSEA, os membros do grupo começaram a cantar louvores ao Ministro-Chefe e continuaram até que ele se sentasse no local inaugural do Estádio Central.

Em 2022, a palavra usada na canção de Thiruvathirakkali para elogiar o ministro-chefe, ‘Kaaranabhoothan’ (o homem que faz as coisas acontecerem), tornou-se viral e foi amplamente utilizada para trollar o Sr.

Antes do último evento, o Sr. Vijayan minimizou na quarta-feira a disputa relacionada à música, dizendo que não era uma pessoa que apoiava o culto pessoal ou de culto. Além disso, investigando a mídia durante o briefing pós-Gabinete, o Sr.Ele disse que sabe muito bem que mesmo um pequeno elogio causaria azia na mídia em meio à enxurrada de críticas contra ele.

Falando após a inauguração, o Sr. Vijayan disse que embora o Centro esteja sufocando financeiramente Kerala, o governo estadual desembolsaria os atrasos e benefícios dos funcionários o mais rápido possível. Ele também garantiu que a revisão salarial dos servidores do governo estadual será realizada oportunamente. A política central é rever o salário dos empregados a cada 10 anos, enquanto o governo estadual vem revisando o salário a cada cinco anos. Ele também disse que houve uma mudança notável na rápida exclusão de arquivos em vários departamentos governamentais. No entanto, é necessário aumentar a rapidez e a eficiência do trabalho para permitir que pessoas de todas as esferas da vida sintam o sabor da governação.