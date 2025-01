Uma campanha especial para registro sob Yuva Nidhi será lançada amanhã

Uma campanha especial de inscrição no esquema Yuva Nidhi será realizada de 6 a 20 de janeiro, permitindo a inscrição de candidatos que concluíram cursos de graduação, pós-graduação e diploma em 2022-23 e 2023-24.

Em um comunicado, o Vice-Comissário Adicional Sharanabasappa Koteppagol disse que os candidatos precisam se registrar no portal sevasindhugs.karnataka.gov.in, pois a campanha será lançada no escritório de emprego do distrito de Yadgir.

De acordo com o esquema Yuva Nidhi, os graduados receberão ₹ 3.000, enquanto os titulares de diploma receberão ₹ 1.500 por mês como subsídio de desemprego. Os candidatos devem ter completado 180 dias sem emprego após a aprovação no curso. Deverão submeter uma autodeclaração sobre a sua situação de desemprego no portal no dia 25 de cada mês civil. Os candidatos também devem se registrar nos centros Karnataka One, Gram One e Bapuji.

Para qualquer dúvida você pode ligar para o número de atendimento 1800 599 7154 ou 08473253718.