Uma colisão sucessiva em Tutgan Lels Garut, 9 pessoas foram feridas

Garut, vivo – Antes das férias de fim de semana prolongadas, ocorreu um incidente de sucessivo acidente em Tutgan Lels com precisão em Jalan Raya Tarogong – Lels em Leleung Tiis Village, Haruman Village, Distrito de Lels, Garut Regency, Java Ocidental, sábado, 25 de janeiro de 2025. Coleta de frio. No completo Departamento de Transporte Público (Angkot) Garut -leles, um microônibus e cinco motocicletas.

A delegacia de Kasat Lantas Garut, Iptu Aang Suhandi, disse que o incidente do acidente de trânsito começou quando o Angkot que levou da direção de Tarogong para Lels perdeu o controle enquanto passava pela estrada e voltou para Tutgan Lels. O veículo de transporte da cidade levou ao direito de colidir com cinco unidades de motocicleta e microônibus que estavam dirigindo da direção oposta.

“Então, o transporte da cidade perdeu o controle enquanto abaixava as ruas e as virar”, disse ele, no sábado, 25 de janeiro de 2025.

Como resultado, até nove pessoas sofreram ferimentos em várias categorias, já que os sete veículos envolvidos em uma colisão consecutiva sofreram danos. Os membros da unidade de trânsito da polícia de Garut (SAT Lantas) se moveram rapidamente para fazer a cena do crime (TKP).

“Alguns de nossos membros regulam o fluxo de tráfego que estagnou devido ao incidente”, afirmou Aang.

Aang continuou, os policiais evacuaram todas as vítimas do Dr. Slam para receber tratamento médico, até agora não houve vítimas de morte. A condição atual do veículo envolvida na colisão foi evacuada, o fluxo de veículos começa sem problemas.

“Aceitamos todos os usuários da estrada para que eles sempre tenham cuidado, especialmente quando um caminho propenso é cruzado para acidentes como a diminuição nas áreas agudas e curvas”, concluiu.