A principal prioridade dos funcionários de defesa dos EUA é proteger os americanos de ataques nucleares. Em uma tentativa de atingir esse objetivo, o presidente Trump emitiu um Ordem Executiva Pedindo a criação de uma “cúpula de ferro para a América”, uma referência ao sistema de defesa antimile de Israel.

Secretário de Defesa Hegseth implícito Seu desejo de iniciar planos para este sistema de defesa antimile. Alguns membros do Congresso, como O senador Markwayne Mullin (R-Okla.) Também está a bordo desse plano.

Um sistema de defesa antimile para proteger os Estados Unidos de armas nucleares parece uma boa idéia. Não é. Uma cúpula de ferro dos EUA.

Se alguém removeu algo desta peça, é que as defesas de mísseis contra armas nucleares aumentam as possibilidades de serem usadas. Isso parece contraditório. Mas altos funcionários e formuladores de políticas dos Estados Unidos devem entender como o outro lado perceberia esse movimento.

Se os Estados Unidos criarem um sistema de defesa antimile capaz de derrubar mísseis nucleares recebidos, russos e chineses seriam forçados a fazer mais armas nucleares para combater essa defesa antimile. Não apenas isso, mas os russos e os chineses veriam essa defesa antimile como uma maneira possível de os Estados Unidos jogarem armas nucleares primeiro sem medo de represálias.

Ele Capacidade de retaliar faz com que a dissuasão funcione. Sem isso, a Crise de segurança É provável que surja.

Os Estados Unidos enfrentaram uma crise como essa em 1983, quando as forças da OTAN foram lançadas Exercícios de guerra. A União Soviética estava perto de lançar armas nucleares por medo de que esses exercícios fossem na verdade um ataque da OTAN contra o Pacto de Varsóvia. Administração Reagan Planos de defesa antimisile No início daquele ano Ele colocou as bases Para uma crise nuclear com os soviéticos. É duvidoso que alguém queira experimentar uma crise nuclear no mundo tenso hoje.

Também há razões para duvidar que uma cúpula de ferro para os Estados Unidos até funcionasse. Os contratados de defesa e funcionários do governo dizem que as defesas dos mísseis têm uma boa taxa de interceptação, embora Eles não podem publicar Esses números para o público. Felizmente, organizações como a Associação de Controle de Armas e conflitos recentes oferecem informações sobre as taxas de sucesso das defesas de mísseis.

A evidência mais recente do atual sistema de defesa antimile nos Estados Unidos, o Defesa em meados do curso em terra – tive “12 interceptações bem -sucedidas em 21 testes. “Entre o final de 2008 e 2013, Sem GMD Testes de interceptação ocorrido. Esse não é um grande aspecto para os defensores da defesa dos mísseis.

Para complicar ainda mais as defesas de mísseis, tanto a China quanto a Rússia Prenda vários ilhós para seus mísseis. Ter algum lugar de De três a 16 olhos nucleares O preenchimento de um único míssil faz a interceptação de todos.

O ex -secretário de Defesa James Schlesinger estava certo quando Disse“Não há esperança realista de que nunca possamos nos proteger cidades. Não há defesa à prova de vazamentos. Qualquer defesa sofrerá um pouco de erosão.

As defesas de mísseis atuais previam o quão caro seria uma cúpula de ferro americana.

Pegue os ataques hutis contra navios dos EUA no Mar Vermelho. Um interceptador de mísseis a bordo de um barco americano. Cerca de US $ 2.000. Este caso mostra que os mísseis têm uma vantagem econômica sobre as defesas de mísseis.

Nas últimas décadas, os Estados Unidos passaram US $ 400 bilhões do dinheiro dos contribuintes em programas de defesa antimile. E, como observado acima, essas defesas de mísseis não conseguem destruir mísseis recebidos. Crie uma cúpula de ferro para os Estados Unidos custaria Cerca de US $ 2,5 bilhões do dinheiro do contribuinte americano.

Além disso, as defesas de mísseis contra armas nucleares são como uma cobra que come o rabo. Se os Estados Unidos construirem uma cúpula de ferro, a Rússia e a China aumentarão seus estoques e as capacidades de armas nucleares, o que força os Estados Unidos a aumentar seus interceptores de mísseis, depois que a Rússia e a China aumentam suas reservas e capacidades de armas nucleares, e sobre isso vai .

É por isso que o governo de Nixon concordou Tratado de mísseis balísticos antial Em 1972. Ao contrário de 1972, os Estados Unidos têm Dois parceiros nuclearesTornando esse problema teta por mais profundo do que durante a Guerra Fria. Se o governo Trump quiser Corte as despesas do governo dos Estados UnidosVocê deve evitar criar este sistema de defesa antimile.

O mundo é Mais perto da catástrofe Isso nunca foi. Criar uma cúpula de ferro para os Estados Unidos não seria apenas uma decisão ruim, mas seria uma falha monumental na política de defesa.

O presidente Trump deve reconsiderar esta proposta de defesa antimile. O destino da civilização humana é baseado nessa decisão.

Benjamin D. Giltner é um analista de políticas de defesa e externa com sede em Washington DC.

