Uma delegação liderada por CM Chandrababu Naidu dirige-se hoje a Davos

Uma delegação de alto nível do governo de Andhra Pradesh, liderada pelo Ministro-Chefe N. Chandrababu Naidu, e composta pelos Ministros Nara Lokesh e TG Bharat, entre outros, participará do Fórum Econômico Mundial (WEF)-2025 em Davos, Suíça, para promover a marca. Iniciativa AP e atração de investimentos para o Estado.

A delegação partirá de Nova Delhi com destino a Zurique no dia 19 de janeiro às 13h30. O WEF começará em 20 de janeiro.

Segundo comunicado oficial, antes de seguir para Davos, Naidu e outros membros da delegação encontrar-se-ão com o embaixador indiano e manterão conversações com industriais dos estados telugu na capital nacional.

Depois de chegar à cidade suíça situada na pitoresca cordilheira dos Alpes, o Sr. Naidu participará de um jantar com industriais e terá uma reunião especial com o presidente da ArcelorMittal, Lakshmi Niwas Mittal.

No segundo dia, Naidu e sua equipe participarão de sessões sobre hidrogênio verde e conhecerão CEOs de empresas como Coca-Cola, LG, Cisco e outras.

Eles também se encontrarão com o Ministro da Economia dos EAU, Abdulla Bin, e participarão de discussões sobre a “Transição Energética” e a “Economia Azul”.

O ministro-chefe se reunirá com mais líderes empresariais no dia 3 e retornará a Zurique no dia 4 e de lá voará de volta para a Índia. O objetivo da visita é atrair investimentos, criando assim oportunidades de emprego para os jovens.

Foi alegado que, em apenas sete meses, o governo da NDA em Andhra Pradesh assinou acordos para investimentos superiores a 4 lakh crore para projetos como a ArcelorMittal Steel e uma refinaria BPCL. O objetivo final é criar 20 lakh empregos nos próximos cinco anos, para os quais foi formada uma força-tarefa com Lokesh como presidente e 15 novas políticas foram implementadas para estimular o crescimento.