Uma disputa que envolve o templo e a mesquita em Tangupparankundram durante 1915-16

Cerca de 110 anos atrás, surgiu uma disputa entre os administradores do maduro Meenakshi Devasthanam e o sultão Sikkandar Avulia Dargah que justificou brevemente a intervenção do governo. O Devasthanam estava gerenciando o templo Tupparankundram Subramanya Swamy, o primeiro dos seis mouros de Lord Muruga.

No entanto, naquela época, o problema não foi politizado e não havia participação de “estranhos”, como é o caso nas tensões comunitárias em andamento em Tangupparankundram. Foi tratado pelos administradores dos respectivos locais de culto.

Tudo começou em setembro de 1915, quando os hukdars do dargah tentaram construir um Mantapam Em um campo em Nellitópio, para que os peregrinos descansem e até extraiam pedras da colina para isso. O gerente de Devasthanam protestou. “A disputa se concentrou em um caminho que diverge, com um lado que leva a Durgah e o outro aos santuários hindus. O gerente disse que o site foi usado por um longo tempo por peregrinos (hindus) para refúgio e que Durgah não deveria ter direitos exclusivos sobre ele ”, ele escreveu O hinduO próprio correspondente ‘S’ próprio ‘sob o cabeçalho’ Uma disputa hindu-mahomedana ‘em sua coluna’ Notas maduras ‘publicada em 9 de março de 1916.

Os procedimentos legais sob a seção 145 do CRPC começaram no Tribunal do Vice -Magistrado, Divisão de Melur. O colecionador maduro, GF Paddison, um oficial britânico de ICS, quando consultado, ofereceu -se para mediar se ambas as partes concordassem.

Naquela época, o gerente de Devasthanam insistiu que toda a rocha era de propriedade de Devasta Arditings Parakrama Pandyan havia entregue aldeias para ‘Tirugspadithanam’ “, disse o correspondente em um relatório subsequente sobre o assunto publicado em 11 de abril de 1916.

Os Mohamedianos argumentaram que, no título de Inam, a terra era concedida para a manutenção da mesquita de Sikkandar, a colina era conhecida como ‘Sikkandar Dargah’. Eles também disseram que, por volta de 1807, o colecionador ordenou que as árvores de Hukdars apreciassem as árvores na colina. Em relação à questão da pedreira, eles argumentaram que as autoridades de Devasthanam e Dargah tinham o direito de cantar pedras para a construção de edifícios sagrados na colina.

O colecionador, no entanto, decidiu que os hukdars estavam errados na pedreira de pedra e tentou construir o Mantapam Sem aprovação. Ele acrescentou que os enterros não devem ser permitidos sem uma licença do Conselho do Taluk.

Como compromisso, Paddison sugeriu um prédio conjunto em conjunto, para que ambas as comunidades o usassem como um local de descanso. Enquanto os Hukdars aceitaram isso, Devasthanam recusou.

Em seguida, o colecionador decidiu fazer uma consulta completa, incluindo a inspeção de registros. Enquanto isso, um grupo de “hindus respeitado de maduro” visitou Nellitope. No Dia da Investigação, um advogado do Tribunal Superior CS Narayanswami Iyer apresentou uma petição “assinada por mais de cinquenta cavaleiros que visitaram Nellitope” e discutiram desde que o governo tinha interesse na disputa e fazia parte da propriedade da colina, ela não seria apropriado para o coletor decidir o assunto. Os peticionários, por outro lado, preferiram uma solução através do Tribunal de Justiça.

Paddison concluiu mais tarde que não conseguiu resolver a disputa de uma maneira amigável e “lamentou que sua tentativa de um acordo pacífico falhasse”.