Uma doce vitória para os agricultores de açafrão

tO Sankranti deste ano foi particularmente agradável para os agricultores de açafrão em Telangana, já que sua demanda de quase duas décadas por um Conselho Nacional de Cúrcuma (NTB) com sede em Nizamabad se tornou uma realidade quando o Ministro do Comércio e Indústria da União, Piyush Goyal, o inaugurou no dia do festival. A cúrcuma é amplamente cultivada em Nizamabad e em partes do norte de Telangana ao longo do rio Godavari.

Goyal disse que o Conselho aumentaria as exportações de cerca de 30 variedades de açafrão cultivadas em 20 estados, incluindo Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh e Meghalaya. O Conselho foi incumbido da tarefa de promover a investigação e o desenvolvimento de novos produtos e de explorar possibilidades de acrescentar valor aos produtos relacionados com o açafrão para os mercados estrangeiros. Existem planos para aproveitar amplamente o valor medicinal da cúrcuma.

De acordo com o governo da União, em 2023-24, o açafrão foi cultivado em 3,05 lakh hectares na Índia, rendendo 10,74 lakh toneladas da colheita. A Índia é responsável por 70% da produção global de açafrão e Telangana desempenha um papel fundamental no cultivo. Em 2023-24, foram exportadas 1,62 lakh toneladas de açafrão e produtos de açafrão avaliados em US$ 226,5 milhões.

A exigência de um Conselho começou em 2006. A Swadeshi Jagran Manch, uma organização de bem-estar dos agricultores, apelou a preços remunerativos para o açafrão e destacou a necessidade de um Conselho dedicado à cultura. De acordo com Kotapati Narasimham Naidu, presidente fundador da Telangana Turmeric Farmers Association, o então ministro-chefe YS Rajasekhara Reddy respondeu positivamente à demanda e garantiu que uma Estação de Pesquisa de Cúrcuma fosse estabelecida em 2007 em Kammarpally.

Os agricultores de cúrcuma, que passaram por altos e baixos na produção agrícola, continuaram a exigir um Conselho de Cúrcuma semelhante ao Conselho de Especiarias, Conselho de Tabaco e Conselho de Seda. Afirmaram que traria tecnologias agrícolas inovadoras, acrescentaria valor à cultura, aumentaria a produção e melhoraria a remuneração da cultura.

A questão tomou um rumo político nas eleições gerais de 2019, o candidato do BJP do distrito eleitoral de Nizamabad Lok Sabha, Dharmapuri Arvind, um estreante político, assinou um documento de fiança dizendo que renunciaria ao cargo de deputado poucos dias após a vitória se não conseguisse estabelecer o Conselho. Isso chamou a atenção do eleitorado. A candidata de Bharat Rashtra Samithi (BRS), K. Kavitha, filha do ex-ministro-chefe K. Chandrashekar Rao, enfrentou uma derrota humilhante do eleitorado.

No entanto, o deputado do BJP pressionou a questão. Quando o Centro anunciou a criação de um escritório regional do Conselho Nacional de Especiarias, os agricultores ficaram furiosos. Um mês antes das eleições para a Assembleia de Telangana em 2023, o primeiro-ministro Narendra Modi anunciou a formação do Conselho. Um boletim anunciando isso foi publicado em 5 de outubro de 2023, mas não mencionava onde o Conselho ficaria sediado. Isto levou novamente a outra rodada de guerra de palavras entre os partidos políticos. Durante as eleições gerais de 2024, o Congresso, o BJP e o BRS discutiram sobre a promessa fracassada.

O anúncio repentino do Conselho Nacional de Cúrcuma, com sede em Nizamabad, deu ao BJP uma injeção de ânimo. Mas o Congresso também tentou defender a sua posição sobre o desenvolvimento e os seus líderes apelaram a um apoio abrangente aos agricultores, incluindo um sistema de comercialização robusto, armazéns frigoríficos e um preço mínimo de apoio (MSP) garantido.

Embora a criação do Conselho seja um momento decisivo para os agricultores do distrito de Nizamabad, ainda há muito a fazer para o seu funcionamento eficaz. A primeira demanda é um MSP para açafrão. Os agricultores estão preocupados com a continuação da flutuação dos preços. No ano passado, a cúrcuma foi vendida no mercado agrícola de Nizamabad por 15.000 a 18.000 rúpias por quintal. Agora custa Rs 10.000 por quintal.

A necessidade do momento é estabelecer infra-estruturas robustas, tais como edifícios para o Conselho e centros de formação, investigação e desenvolvimento. Os agricultores acreditam que o Centro de Pesquisa Kamarpally pode ficar sob a alçada do Conselho.

O objectivo do Conselho só será cumprido quando houver uma dotação orçamental decente para satisfazer todas as necessidades. No período inicial, é necessário acompanhar de perto o Conselho e dotá-lo de recursos suficientes para realizar os sonhos dos agricultores.