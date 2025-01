Uma empresa de IA chinesa de julgamento atingida pela Cyberattack

A startup da IA ​​chinesa Deepseek relatou um grande ataque a seus servidores na segunda -feira, pois as ações tecnológicas globais lançaram centenas de bilhões de dólares nas notícias de sua tecnologia potencialmente revolucionária.

O assistente de ajuda da Deepseek, publicado na semana passada, foi superado pelo US Chatgpt como o programa mais popular na Apple App Store. A startup chinesa afirma que seu mais recente modelo linguístico é tão forte quanto seus concorrentes ocidentais, mas por uma fração dos custos de treinamento e trabalho.

“Devido aos grandes ataques maliciosos aos serviços da Deepseek, limitamos temporariamente os registros para garantir um serviço permanente”. disse o aviso publicado no site da empresa na segunda -feira. “Os usuários existentes podem se inscrever como de costume.”













O site Deepseek também sofreu intervalos ocasionais, os piores nos últimos 90 dias, De acordo com para a Reuters.

Lançado pelos modelos Deepseek V3 e R1, AI Assistant “Os rivais são os modelos mais avançados de código fechado globalmente”, “” A empresa disse.

O sucesso de Deepseek desafiou a estratégia do governo anterior dos EUA para bloquear o cinema na aquisição de chips avançados dos EUA -Holanda. No mês passado, a empresa revelou que usou os chips da NVIDIA H800 – não sujeitos a proibição – para treinar seu mais recente modelo de IA e gastou menos de US $ 6 milhões no processo.













Enquanto alguns especialistas americanos duvidavam dessas reivindicações, as bolsas de valores responderam com a corrente sanguínea. A NVIDIA perdeu mais de US $ 600 bilhões em capitalização de mercado na segunda -feira nas negociações, a maior deleção da história, informa a Forbes. Como as ações da Oracle também caíram, as perdas retiraram a Nasdaq em quase 3%, enquanto o S&P 500 passou no pior dia em mais de um mês, disse a AP.

A Bolsa de Valores de Amsterdã e Tóquio foram demolidas por perdas sofridas pelo fabricante holandês de chips ASML e Softbank. Na semana passada, o banco japonês anunciou uma parceria com a Oracle e Openi, que deveria investir até US $ 500 bilhões em infraestrutura de IA nos EUA.