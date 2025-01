Uma forte tempestade de inverno despeja neve pesada, causando atrasos em voos, estradas escorregadias e fechamento de escolas.

Uma poderosa tempestade de inverno que despejou neve pesada e cobriu estradas com gelo em grande parte do Texas e Oklahoma avançou para o leste em direção aos estados do sul dos EUA na sexta-feira, causando viagens perigosas e um raro dia de neve para muitos estudantes.

Arkansas e Carolina do Norte mobilizaram as suas Guardas Nacionais para tarefas como ajudar motoristas retidos, enquanto governadores de vários estados declaravam estado de emergência. As aulas foram canceladas para milhões de crianças do Texas à Geórgia e no extremo leste da Carolina do Sul.

A tempestade acumulou mais de um ano de neve em algumas cidades do sul. Em algumas partes do Arkansas, caíram até 31 centímetros. Houve relatos de quase 10 polegadas (cerca de 25 centímetros) em Little Rock, uma cidade que tem uma média de 3,8 polegadas (9,7 centímetros) por ano.

Mais de 7 polegadas (cerca de 18 centímetros) caíram no Aeroporto Internacional de Memphis, no Tennessee, desde quinta-feira à noite. A cidade normalmente vê 6,9 centímetros (2,7 pol.) Por ano. Em algumas áreas onde a neve diminuiu, como Memphis, a preocupação era que as estradas molhadas congelassem durante a noite.

Mais ao sul e ao leste, na Louisiana, Mississippi, Alabama e Geórgia, uma mistura invernal de granizo, neve e gelo tornava as viagens perigosas. Granizo e neve que caíram sobre partes de Atlanta, Carolina do Sul e Carolina do Norte estavam se transformando em chuva congelante, e os meteorologistas alertaram que, se o acúmulo de gelo ficar pesado o suficiente, linhas de energia e árvores poderão cair.

O número de pessoas sem energia na Geórgia aumentou acentuadamente da noite para o dia, para mais de 100.000 clientes, principalmente na região metropolitana de Atlanta. Mais de 30.000 pessoas ficaram sem energia na noite de sexta-feira no nordeste do Texas e no vizinho sudoeste do Arkansas.

Para as crianças que voltam da escola, coisas pesadas e molhadas também formam uma boa bola de neve.

Em Atlanta, Mikayla Johnson, de 12 anos, estava fazendo anjos e bonecos de neve em seu dia de folga.

“A primeira coisa que pensei foi: ‘Uau!’”, disse Mikayla, que estava lá fora com o pai, Nate. “Não nevamos desde os meus 4 anos, pelo menos neve boa. Então fiquei muito feliz.”

A tempestade despejou até 7 polegadas (cerca de 18 centímetros) em alguns lugares no centro de Oklahoma e no norte do Texas.

E na área de Kansas City, os alunos voltaram às aulas em vários distritos na quinta-feira, após três dias consecutivos de neve, apenas para verem as aulas canceladas novamente na sexta-feira devido a mais neve.

A neve começou a cair na área metropolitana de Atlanta antes do amanhecer, causando o cancelamento de centenas de voos e atrasos de outras centenas no aeroporto mais movimentado do mundo, de acordo com o software de rastreamento de voos FlightAware. Os controladores declararam parada em solo antes das 8h, o que significa que nenhum avião conseguiu pousar ou decolar.

Quatro passageiros ficaram feridos depois que um avião da Delta com destino a Minneapolis abortou a decolagem na manhã de sexta-feira, de acordo com o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Um passageiro foi hospitalizado, enquanto três pessoas foram tratadas no local com ferimentos leves.

O incidente contribuiu para mais atrasos, embora a Delta tenha dito que não está claro se o clima teve alguma coisa a ver com o aborto da decolagem do voo. A companhia aérea disse que havia sinais de problema no motor.

Os aeroportos com grandes atrasos e cancelamentos incluíram Charlotte, Carolina do Norte, Dallas-Fort Worth e Nashville. Cinquenta e cinco passageiros de três voos da American Airlines que foram desviados de Dallas-Fort Worth passaram a noite no Aeroporto Nacional Bill e Hillary Clinton, em Little Rock.

O governador do Texas, Greg Abbott, pediu aos residentes que evitem dirigir, se possível. Cerca de 75.000 torcedores eram esperados na sexta-feira no AT&T Stadium em Arlington para a semifinal do campeonato de futebol universitário entre Texas e Ohio State no Cotton Bowl.

O vórtice polar de ar ultrafrio geralmente gira em torno do Pólo Norte, mas às vezes se aventura para o sul, em direção aos Estados Unidos, Europa e Ásia. Alguns especialistas dizem que estes tipos de eventos estão a acontecer com mais frequência, paradoxalmente, devido ao aquecimento mundial.

A onda de frio coincidiu com raros incêndios florestais em janeiro que devastaram a área de Los Angeles.

Até 8 polegadas (cerca de 20 centímetros) de neve foram previstas em partes da Geórgia, Carolina do Norte, Tennessee e Virgínia Ocidental até sábado, disse o Serviço Meteorológico Nacional.

Mais de 1 milhão de alunos de escolas públicas na região metropolitana de Atlanta e no norte da Geórgia tiveram um dia de neve ou estavam em casa aprendendo on-line.

Depois que uma desastrosa tempestade de inverno em 2014 deixou milhares de trabalhadores e crianças em idade escolar na área de Atlanta presos durante a noite, longe de casa, as autoridades da Geórgia apressaram-se a cancelar as aulas presenciais e fechar escritórios na sexta-feira.

Na área de Atlanta, vários cruzamentos de rodovias foram fechados ou temporariamente paralisados ​​por caminhões paralisados. Tendo aprendido uma lição com tempestades anteriores, quando isso era um grande problema, desta vez as equipes de emergência estavam rebocando veículos parados, disse James Stallings, diretor de Gerenciamento de Emergências e Segurança Interna da Geórgia.

As autoridades pediram aos motoristas que abrissem espaço para limpa-neves depois que um semirreboque bateu em um caminhão do Departamento de Transportes do Tennessee, no condado de Smith.

Em Nashville, Joe Feliciano caminhou pelas calçadas nevadas para entregar correspondência na sexta-feira. Originário da Flórida e se mudando para o Tennessee em 2023, ele disse que não está acostumado a dirigir na neve, mas os Correios dos EUA o treinaram, então agora ele está “nervoso, mas confiante” e sabe: uau, devagar e tenha cuidado.

“Isso é como, ‘Uau!’ “Há muita neve”, disse Feliciano.

Partes da Carolina do Sul estavam enfrentando o primeiro inverno em três anos. O Departamento de Transportes do estado tratou das rodovias interestaduais e outras rodovias importantes do norte de Columbia, mas os veículos escorregavam na gelada Interstate 95 ao sul da cidade. Algumas escolas fecharam.

Com a previsão de neve, granizo e chuva congelante na Carolina do Norte, uma cerimônia de posse pública ao ar livre no sábado em Raleigh para o governador Josh Stein e outras autoridades eleitas foi cancelada. O caminho da tempestade coincidiu com grande parte da área oeste da Carolina do Norte afetada pelo furacão Helene no ano passado.

A nevasca estava prevista para chegar a Richmond, Virgínia, na noite de sexta-feira. O prefeito Danny Avula disse que as autoridades trouxeram recursos adicionais para monitorar a instalação de tratamento de água da cidade, que sofreu uma interrupção de vários dias após uma tempestade de neve no início da semana, incluindo uma nova bateria reserva e filtros de água adicionais.

