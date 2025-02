Uma foto de Cristiano Ronaldo comendo Satay, para Nassr, chegou a Yakarta?

Yakarta, vivo – A notícia da chegada de Cristiano Ronaldo à Indonésia chamou sua atenção. Conforme relatado, a estrela do Al Nassr chegou hoje em Yakarta, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Um dia depois, quarta -feira, 19 de fevereiro, Ronaldo tem uma série de atividades em Kupang, East Nusa Tenggara (NTT).

Até agora, não houve notícias definitivas se Ronaldo desembarcou em Yakarta. Um total de 100 pessoal de segurança da polícia da polícia da cidade de Soekarno-Hatta, o metrô da polícia de Jaya, estava alerta para receber a chegada do megabter de futebol de Cristiano Ronaldo a Yakarta.

O chefe da polícia do aeroporto de Soekarno-Hatta (Soetta), o principal comissário de polícia Ronald Sipayung em Tangerang na terça-feira, disse que o pessoal de segurança se mobilizou para ajudar a viagem suave de Cristiano Ronaldo no contexto de missões humanitárias em Kupang, Oriente Nusa. Tenggara.



“A delegacia do aeroporto de Soekarno-Hatta preparou 100 funcionários de segurança, se Cristiano Ronaldo pelo aeroporto de Soetta”, disse ele.

Embora a chegada do ex -jogador português à Indonésia não possa estar determinado a pousar no Aeroporto Internacional de Soetta, Tangerang, Bantenn, mas a polícia se preparou para mobilizar os agentes de segurança VIP.

“A segurança da chegada de Cristiano Ronaldo foi realizada como de costume, não havia nada de especial ou a adição de pessoal”, disse ele.

Segundo ele, de acordo com a programação de chegada, Cristiano Ronaldo deve chegar ao país através do Aeroporto Halim Perdana Kusuma ou do Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta que usa um jato particular na terça-feira (18/2) da manhã.

Ronaldo vem Satay

No meio desta notícia, uma foto horrível apareceu nas redes sociais. Os jogadores do Manchester United parecem almoçar.

Ronaldo gostava de Satay servido à mesa. Este jogador de 40 anos fica ao lado do proprietário da conta x @arifdotcom_.

Ronaldo usava uma camiseta T da seleção nacional de Portugal e usava óculos de sol.

No entanto, alguns usuários da Internet duvidaram da autenticidade da foto. Muitos chamam de edições.

“Aqueles que dizem que edições com ciúmes não podem certamente comer com o povo português”, disse um preso.

“Esta edição é … o telefone celular de Ronaldo está sozinho”, disse outro.

“O engano não é isso, irmão? Ronaldo bebe chá suo.”

Atividades do CR7 em Kupang

Cristiano Ronaldo chegará ao aeroporto de Eltari Kupang na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Várias agendas estão esperando jogadores que agora jogam com a Arábia Saudita Nassr.

No resumo do evento Viva Vio, a lenda do Manchester United tocou uma série de atividades, incluindo doação de sangue no PMI Kupang.

Também está programado para visitar o orfanato “Graha Kasih” na cidade de Kupang.

Haverá uma sessão de jogo e educação com o almoço com crianças no orfanato.

O recorde de 292 jogos e 118 gols compareceram ao programa para fornecer assistência social da Fundação Graha Kasih Indonesia.

Anteriormente, o Secretário da Associação Provincial (ASPROV) da Associação Indonésia de Futebol (PSSI) do leste de Nusa Tenggara Abdul Muis, disse que essa visita fazia parte da ação social que seria realizada por Ronaldo junto com a Fundação Graha Kasih Indonésia dirigida por Susy Maria Katipana.

A Fundação Graha Kasih Indonesia (GKI) se concentra no campo da saúde pública. A fundação liderada por Susy Maria Kapitana construiu vários hospitais contra o câncer na Indonésia.

“Mas certamente nós (PSSI) somos espaço da Fundação Graha Kasih Indonesia, líder da sra. Susy Maria Kapitana, para uma reunião entre Psi Ntt, Ronaldo, Fundação Graha Kasih e provavelmente com o governo provincial da NTT”, disse ele Muis “, disse Muis.

Além das atividades sociais, será realizada uma reunião com as fileiras do governo provincial da NTT que discute problemas de desenvolvimento e saúde humano.

“A agenda do futebol e o desenvolvimento da NTT”, escreveu o presidente do NTT PSSI Asprov, Christian Mboeik, no convite da reunião vista por Liva na segunda -feira.

Panando, com isso, como o PSSI NTT espera que o governador da NTT do governador Andriko Noto, governador interino ou Mwakili, tenha o prazer de aceitar a chegada de Cristiano Ronaldo.