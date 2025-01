Uma freira brasileira amante do futebol está no topo da lista da pessoa viva mais velha do mundo, com quase 117 anos

Acredita-se que uma freira brasileira amante do futebol se tornou a pessoa viva mais velha do mundo, com quase 117 anos, após a recente morte de uma mulher japonesa.

A irmã Inah Canabarro era tão magra quando criança que muitos não pensavam que ela sobreviveria à infância, disse LongeviQuest, uma organização que rastreia supercentenários em todo o mundo.

O grupo emitiu um comunicado no sábado (54 de janeiro de 2024) declarando a freira em cadeira de rodas a pessoa mais velha do mundo, validada por registros de primeiros anos de vida.

Em um vídeo filmado pela organização em fevereiro passado, a sorridente Dona Canabarro pode ser vista contando piadas, compartilhando miniaturas que fazia com flores silvestres e recitando a oração da Ave Maria.

O segredo da longevidade? Sua fé católica, diz ele.

“Sou jovem, bonita e simpática, qualidades muito boas e positivas que você também tem”, diz a freira teresiana aos visitantes de sua casa de repouso na cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil.

Sra. Canabarro nasceu em 8 de junho de 1908, em uma família numerosa no sul do Brasil, segundo LongeviQuest. Seu bisavô foi um famoso general brasileiro que pegou em armas durante o período turbulento que se seguiu à independência do Brasil de Portugal no século XIX.

Ela começou o trabalho religioso ainda adolescente e passou dois anos em Montevidéu, Uruguai, antes de se mudar para o Rio de Janeiro e, eventualmente, para mais perto de casa, no sul do Brasil.

Por ocasião do seu 110º aniversário, ela foi homenageada pelo Papa Francisco. Ela é a segunda freira mais velha já documentada, depois de Lucile Randon, que era a pessoa mais velha do mundo até sua morte em 2023, aos 118 anos.

O Inter, clube de futebol local, fundado após o nascimento de Canabarro, comemora todos os anos o aniversário de seu torcedor mais velho com bolo e balões nas cores vermelho e branco do time.

“Negro ou branco, rico ou pobre, seja você quem for, o Inter é o time do povo”, afirma em vídeo postado nas redes sociais comemorando seu 116º aniversário ao lado do presidente do clube.

Canabarro assumiu o título de pessoa viva mais velha após a morte da japonesa Tomiko Itooka em dezembro, de acordo com LongeviQuest. Ela agora é a 20ª pessoa documentada mais velha que já viveu, uma lista encabeçada pela francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos, de acordo com LongeviQuest.