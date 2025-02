Uma garota atordoada SUV liderada por um bêbado morreu

Depois de três dias de agonia até a esperança parar.

Lea Stevanovic, uma garota de dez anos que ficou impressionada com os SUVs na tarde de domingo, que de repente saiu da rua e liderada por um homem bêbado na época, morreu no departamento de terapia intensiva de San Bortolo em Vicenza. As condições da menina imediatamente pareciam desesperadas.

Atualmente, toda a comunidade AltaVilla Vicentina (Vicenza), a vila do fundo onde a garota está localizada com seus pais e irmão, esperava que a situação pudesse melhorar. Dois dias, juntamente com seus pais, amigos, parentes e colegas de classe de meninas se apertaram em oração. Na segunda -feira à noite, a igreja AltaVilla foi preenchida duas vezes por vigilos de oração dedicados a ela e sua família. Infelizmente, as notícias da morte chegaram esta manhã por volta das 12:30.

O acidente ocorreu no domingo por volta das 13h30. A garota que frequentou a quarta série na escola de Anna Frank em Altaville estava junto com sua mãe, pai e um irmão menor no estacionamento da Viala Italia, na cidade vizinha de Creazzo. De repente, ele saiu da estrada caindo para o estacionamento de Hyundai Tucson, liderado por um homem de 50 anos e imediatamente surpreendeu a garota que foi atingida pela primeira vez pelo capuz do carro e depois se jogou no chão.

O impacto também foi atingido por um irmão pequeno, que relatou apenas algumas feridas leves. A clínica Suem 118 chegou em alguns minutos que transportaram Lea em condições desesperadas para o Hospital Vicenza, onde foi hospitalizada no intensivo departamento de terapia pediátrica, com lesões cerebrais graves, o que infelizmente foi fatal. Carabinieri de Valdagna (Vicenza) interveio imediatamente no local de um acidente que imediatamente submeteu o motorista do SUV ao álcool mais alto, que foi positivo com um grau de mais de 1,5 gramas por litro.

O homem nem percebia o que acabara de acontecer e respondeu aos esforços do exército, que tentou reconstruir a dinâmica do episódio com os pais da garota e o testemunho dos transeuntes -eles estavam presentes no momento. O promotor de Vicenza, que já abriu o arquivo sobre o que aconteceu, agora continuará o crime do assassinato da estrada, que é prejudicado por dirigir em um estado de intoxicação.

