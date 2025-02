Uma lacuna de recompensa de gênero que não está fechada: os salários das mulheres reduzem 20% que os homens de colegas

Na Itália, as mulheres têm um emprego quase 18 pontos inferiores aos homens e, quando trabalham em média, têm um salário diário cerca de 20% mais baixo que seus colegas.

Isso depende de vários fatores, incluindo o maior uso em tempo parcial em mulheres, o nível mais baixo de qualificações e o uso menos excepcional. E, embora sejam mais instruídos, em média, eles tentam se preocupar mais com sua carreira. Apenas 21% dos gerentes e 32,4% das imagens são na verdade mulheres. Os dados surgem da mensagem de sexo enviada pelo endereço e pela supervisão dos ANPs.

“Eles ainda são relevantes – explica as condições do CIV INP – das desvantagens das mulheres em nosso país, no trabalho, esferas bem conhecidas e sociais”. Com base nos dados referentes a 2023, a taxa de emprego das mulheres é de 52,5%em 17,9 pontos inferiores aos homens. Nas mulheres, é mais difícil contratar por um período indefinido, com 18% do aluguel total em comparação com 22,6% dos homens. Entre os trabalhadores do tempo, as mulheres são quase dois terços (64,4%) e têm uma porcentagem involuntária de tempo parcial três vezes maior que os homens (15,6% dos funcionários em comparação com 5,1% dos homens).

“Em todos os setores econômicos investigados, com exceção de um empate de minerais de pedreiras e minas – escreve a INP sobre o setor privado – os homens percebem a renda média diária melhor que as mulheres. Especificamente, em dez setores para dezoito mulheres examinadas por mais de 20%; Nas atividades financeiras e de seguro, as mulheres percebem uma média de 32,1% menos, 35,1% menos em atividades profissionais científicas e técnicas e 39,9% menos “(77,9 euros diários diariamente em comparação com 129,7). A diferença é igual a 23,7% na loja e 16,3% na área de acomodação e refeições.

Os salários médios diários no setor público sofrem com menos lacuna de gênero, embora as mulheres e os órgãos de pesquisa tenham um salário médio menor que os homens quase 20%. No que diz respeito ao nível da educação, em 2023 mulheres excederam homens entre os graduados (52,6%) e graduados (59,9%), mas essa superioridade na viagem de estudo “não se transfere para uma presença maior nas posições mais altas no mundo do trabalho “

29,4% dos funcionários são “explicados excessivamente” em comparação com o trabalho contra o trabalho contra 25,4% dos homens, e essa porcentagem excede 40% entre 25 e 34 anos. Mulheres – Leia a mensagem – Continue cuidando da maioria dos trabalhos de atendimento. Em 2023, as folhas parentais usadas por mulheres eram de 14,4 milhões, contra apenas 2,1 milhões de homens. A oferta do jardim de infância permanece insuficiente, apenas a Úmbria, Emilia Romagna e o vale do Aosta, que alcançam ou se aproximam da lente de 45 assentos para 100 crianças de 0 a 2 anos.

A lacuna continua e aumenta com as pensões, 47% menor do que nos homens



As mulheres percebem 4.358 170 benefícios de pensão de funcionários de funcionários com um valor médio de 989 euros inferiores a quase 48%, em média, para homens que recebem 3.261.069 tratamentos com uma média de 1.897,8 euros.

A diferença média de mais de 900 euros entre os tratamentos recebidos entre homens e mulheres leva em consideração o fato de que parte das mulheres não funcionou e recebeu apenas uma pensão para sobreviver e a carreira mais longa e com um salário mais alto de homens. No entanto, também deve ser levado em consideração que eles são serviços individuais e não de toda a receita da pensão, que, em muitos casos, é composta por vários serviços. Os dados estão incluídos no relatório de gênero enviado pelo INPS Civ. Existem 1.845.394 pensões no fundo de funcionários dos funcionários para mulheres e 275 204 para homens.

“Embora as mulheres sejam numericamente superiores entre os destinatários de pensão, é 7,9 milhões de aposentadoria em comparação com 7,3 milhões de aposentados, escreve Civ, as diferenças significativas permanecem no valor pago. No trabalho de emprego privado, as quantidades médias de pensões de antiguidade/precoce e precoce e precoce e precoce e precoce e oportunas e precoces, e a incapacidade para as mulheres é de 25,5% (2.350.6euro em comparação com 1752,2) e 32% menor do que aqueles que, Enquanto no caso de pensões antigas, a diferença atinge 44,1%(760,5 euros em comparação com 1.359,8).

“Esses dados – eles concluem o CIV – são um reflexo das desvantagens que as mulheres têm no mercado de trabalho. Esperado (apenas 27% entre funcionários particulares e 25,5% da equipe independente) enfatiza as dificuldades das mulheres em atingir altos requisitos para contribuições e a causa da descontinuidade que caracteriza seu caminho de negócios ”.

