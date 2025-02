Uma maneira rápida de reduzir US $ 1 bilhão em despesas federais

O presidente Trump estava em algo quando sugeriu que os governos estaduais tivessem a principal responsabilidade de lidar com desastres e a maioria dos outros problemas também. O governo federal tributa as pessoas que enviam seus dólares fiscais a Washington e, em seguida, os federais retornam aos estados mais de um bilhão de dólares a cada ano. Nós realmente precisamos desse intermediário federal? Por que não reduzir os impostos federais, deixando mais dinheiro com as pessoas? Os estados poderiam acessar esses fundos para atender às suas necessidades.

Na verdade, Se Trump for bem -sucedido Ao reduzir drasticamente a força de trabalho federal, os estados podem ter poucas opções do que tomar a iniciativa ao enfrentar qualquer desafio que eles possam enfrentar.

No ano fiscal de 2023, as transferências federais para governos estaduais e locais atingiram US $ 1,1 bilhão, cerca de 17,6 % de todas as despesas federais, De acordo com USAFATFAS.COM.

Brochuras do governo federal para os governos estaduais e locais aumentaram gradualmente desde 1990. No entanto, 2020 tiveram um aumento significativo quando os federais começaram a colocar dinheiro com alívio pandêmico aos estados, atingindo um máximo de US $ 1,4 bilhão em 2021 e depois diminuiu ligeiramente para US $ 1,3 bilhão em 2022.

É compreensível por que o governo saltaria de dinheiro durante os primeiros dias da pandemia, quando grande parte da economia fechou. Mas o A pandemia diminuiu dramaticamente E hoje é principalmente um erro irritante. Mesmo assim, os folhetos federais permanecem altos.

Mais da metade de 2023 Distribuição para os Estados UnidosUS $ 634,2 bilhões, foi para seus programas de seguro de saúde no Medicaid e crianças. Parte do dinheiro federal foi para educação, estradas e o programa de assistência nutricional suplementar (anteriormente conhecido como “cupons de alimentos”). E US $ 286,4 bilhões eram para outros fins. Claramente, alguns desses fundos fornecem assistência importante para milhões de americanos.

Mas o ponto é que o dinheiro inicialmente pertence a pessoas que vivem nos Estados Unidos. O imposto de renda federal extrai esse dinheiro desses cidadãos e o transfere para Washington. Então, políticos e burocratas federais retornam parte desse dinheiro aos Estados Unidos, mas somente depois que Washington extraiu sua libra de carne.

Se os impostos federais fossem mais baixos, deixando esse dinheiro com os contribuintes, os estados ainda teriam acesso a esse dinheiro, eles só teriam que se apropriar. Portanto, os impostos podem aumentar em alguns estados para compensar a perda de folhetos federais. Mas o valor necessário certamente seria muito menor do que os contribuintes estão gastando agora porque o sistema atual é atormentado por incentivos econômicos distorcidos.

Primeiro, os políticos usam brochuras para obter o apoio dos eleitores em seus estados de origem. Obviamente, o representante X não votará nos “gastos com barril de porco” proposto pelo representante e a menos que vote em X carne de porco, e é a maneira pela qual as despesas federais de despesas.

Em segundo lugar, a maioria dos estados joga programas estaduais federais financiados em conjunto para maximizar os dólares federais que recebem. Isso tem sido Um problema com o programa Medicaid Por décadas. Os estados encontram maneiras de gastar mais em assistência médica do que realmente aumentam os fundos federais de correspondência.

Terceiro, os dólares federais podem ser um fundo de resgate para a má administração do Estado. Basta olhar para os recentes incêndios florestais em Los Angeles. Tem havido Muitos comentários Kaging os líderes eleitos da Califórnia, especialmente o governador Gavin Newsom (D) e o prefeito de Los Angeles, Karen Bass (D), por sua má administração de recursos estaduais e da cidade. Muitos dos “desastres naturais” do estado de ouro foram o resultado ou exacerbados pela má gestão política e financeira.

Mas a má administração não se restringe a desastres. Diversos Planos de pensão estadual e trabalhista Ele também se vira para Washington quando eles estão sub -financiados. E os políticos passam a procurar dinheiro federal de resgate quando determinados projetos, como Ferrovia de alta velocidade da Califórnia. Portanto, os contribuintes que vivem em estados bem gerenciados precisam subsidiar aqueles que vivem em estados mal gerenciados.

Obviamente, mesmo que os estados se tornassem o principal jogador ao abordar crises naturais e artificiais, o Congresso ainda poderia votar para fornecer alívio em casos extraordinários.

A idéia de reduzir os impostos federais e permitir que os estados lidem com seus desafios loucos? Essa foi a ideia original por trás Décima Emenda da Constituição dos Estados UnidosIsso diz que todos os poderes não delegados explicitamente a Washington foram reservados para estados e pessoas. E, dado o esforço de Trump para reduzir os impostos e tornar os estados mais responsáveis ​​por satisfazer suas necessidades, o tempo pode ter chegado.

E mesmo que o Congresso não possa eliminar todos os US $ 1,1 bilhão em desembolsos federais, poderia reduzir centenas de bilhões de dólares, deixando esse dinheiro nos Estados Unidos.

Recorrer ao governo federal para obter assistência financeira deve ser o último recurso de estados, não o primeiro. Quanto aos estados, “nós” devemos defender o tio Sam, não o tio Sugar.

Merrill Matthews Ele é um político político e público e co -autor de "On the Edge: America enfrenta o penhasco dos direitos".





