Uma menina de 13 anos estuprada em Palermo deixa o hospital

Ela deixou o hospital em Palermo depois de discutir com a mãe na enfermaria. A menina, que mora em um vilarejo da região de Palermo, desceu ao saguão do hospital Di Cristina para tomar um sorvete na tarde de sábado, mas saiu após uma discussão e foi estuprada no meio da noite por um menino mais velho. num canto da escuridão da praça do bairro Borgo Nuovo, em Palermo.

Foi escrito pela edição de Palermo do Repubblica. Agora a polícia estadual procura quem abusou da menina que consumia muito álcool.

É uma história que tem os mesmos contornos do estupro coletivo ocorrido no Foro Italico, em Palermo, numa noite de julho de 2023, quando os sete meninos que participaram da violência foram condenados. Uma situação de emergência social. A menina nunca conheceu o pai. Ela mora com a mãe, que não consegue cuidar dela. Ele já esteve diversas vezes em comunidades da Sicília.

Ele bebe muito e fuma drogas. Depois do pesadelo e da violência em Borgo Nuovo, a menina voltou ao hospital. No setor de neuropsiquiatria, que se tornou referência para muitas crianças que abusam de álcool e crack. Alguns aparecem no pronto-socorro e os médicos cuidam deles.

Depois do pesadelo, a vítima contou tudo. Com a ajuda de uma psicóloga, ele vivencia uma noite de álcool, drogas e violência e de uma equipe multidisciplinar, um médico legista, um cirurgião e um ginecologista, previsto no protocolo contra abusos e maus-tratos a sujeitos vulneráveis. Ela agora será transferida para uma comunidade fora da Sicília. Enquanto isso, a polícia procura o jovem que a torturou. O celular da menina foi apreendido e a polícia busca provas para rastrear o autor da violência.

