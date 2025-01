Uma menina de um dia sequestrada de uma clínica em Cosenza foi encontrada

Uma menina recém-nascida, de apenas um dia de vida, foi raptada de uma clínica no centro de Cosenza e levada por uma mulher e um homem que foram interceptados pouco depois por um esquadrão voador enquanto partiam com a menina no carro. A menina está bem. Seus captores foram presos.

A agressão aconteceu por volta das 18h30. A menina estava numa clínica com a mãe, uma dona de casa de cerca de 27 anos, e a sogra. Segundo reconstituição da polícia que investiga o sequestro, uma mulher baixa, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara e os cabelos trançados, entrou na sala, apresentando-se como cuidadora, dizendo que precisava levar a criança ao pediatra. Então ela pegou a menininha e foi embora. A mãe e as avós da menina, que não a viram retornar, depois de um tempo se assustaram e pediram informações. Foi assim que o sequestro foi descoberto. Pelas fotos tiradas pela câmera interna da clínica, podemos perceber o que acontecia no corredor da unidade. Uma mulher é vista se aproximando de um ovo, ao qual imediatamente se junta um homem com um chapéu na cabeça.

Os dois tentam colocar o recém-nascido no carrinho, mas quando não conseguem, eles se afastam, ela com o bebê nos braços e ele com o óvulo do bebê na mão. Depois que o alarme foi disparado, carros da polícia e do Esquadrão Voador, bem como a Polícia Científica, chegaram imediatamente ao local para investigar. A história imediatamente pareceu estranha e agora terá que ser esclarecida pelos investigadores. especialmente em relação ao motivo. Os pais da criança pertencem a uma família normal. A mãe é dona de casa e o pai, de 29 anos, é funcionário do Conad e têm um filho de 6 anos. Imediatamente após o sequestro, familiares e amigos dos pais postaram uma foto da menina nas redes sociais solicitando contato em caso de avistamentos. Um alerta foi imediatamente emitido para todas as agências de aplicação da lei. Postos de controle foram montados nas saídas da cidade, acreditando-se que a dupla tivesse saído de carro. A tensão durou até que a patrulha do Esquadrão Voador pegou o carro com os sequestradores e a menina a bordo, parou, prendeu a menina e trancou o casal, marcando o fim do que estava se tornando um pesadelo.

