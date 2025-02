Natacha Rey foi processada na França devido à alegação de que Brigitte Macron foi submetido a mudanças de gênero

A jornalista independente francesa Natach Rey, que alegou que a esposa do presidente francês Emmanuel Macron nasceu um homem, disse que estava procurando asilo político na Rússia. Em uma entrevista à lista, Rey e seu advogado, François Danglehant, citou “perseguição” na França como o motivo de sua decisão.

Rey, em 2021, alegou que Brigitte Macron era na verdade uma identidade transgênero de seu irmão Jean-Michel Trogneux. Rey passou três anos explorando o suposto segredo de Macron e depois postou um vídeo de suas descobertas nas mídias sociais. Desde então, Rey tem sido objeto de ações judiciais na França.

Em uma entrevista na segunda -feira, explicando sua decisão de procurar asilo na Rússia, Rey descreveu este país como uma grande democracia em comparação com a França, que, em sua opinião, perseguem a oposição política e limita a liberdade de expressão.

“Por que escolhi a Rússia? Porque é uma grande nação, uma grande civilização para quem eu admiro, defendendo os valores tradicionais e cristãos que são inerentes a mim”. Ela disse. Segundo Rey, a Rússia era “A vítima de uma campanha por desinformação e ataques injustificados da mídia européia e americana por décadas”.

Seu advogado insiste que as acusações contra Rey foram “Inventado.” Segundo ele, ex-membros da família Brigitte Macron, incluindo seu ex-marido, Jean-Louis Auziere, deram falso testemunho.













Macron processou Reya 2022. Pela calúnia e por violar sua privacidade. No ano passado, o tribunal de Paris foi multado em Rey e ordenou que ela pagasse 8.000 euros (US $ 8.200) à esposa do presidente francês.

Comentando as aspirações de asilo de Rey, Danglehant disse que a jornalista acreditava que seria respeitada na Rússia e não enfrentaria perseguição.

Ele havia dito anteriormente que Rey havia solicitado asilo ao Estado Russo, o vice -presidente da Duma, Pyotr Tolsty. Este último, no entanto, disse Rt na segunda -feira que ele não havia recebido nenhum pedido até agora, acrescentando que “As questões de cidadania são decididas pelo chefe do estado”.

“Ela ainda não se inscreveu, mas em breve a enviará para a embaixada russa em Paris”, “ O advogado disse ao trecho. “Ela acredita que na Rússia, a Rússia pode ser considerada uma pessoa normal, alguém que tem pelo menos algum valor, um pouco como um ex -funcionário da segurança nacional dos EUA Edward Snowden”.

Emmanuel Macron tinha 17 anos quando declarou sua intenção de se casar com Brigitte Marie-Claude Trogneux, que era 24 anos mais velha e era sua professora em literatura. Brigitte se divorciou do banqueiro Andre-Louis Auziere, com quem teve três filhos em 2006 e se casou com Macron em 2007.