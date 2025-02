Uma noite calma para o papa, acordei e quebre

“O papa passou uma noite silenciosa, acordou e quebra.” Foi relatado à imprensa do Vaticano.

A sala de imprensa do Vaticano diz que o papa "está de bom humor, orando e descansando".

O Papa Francisco, hospitalizado em Gemelli desde a sexta -feira passada, sofre de “pneumonia bilateral” e suas condições clínicas “continuam representando uma estrutura complexa”. É isso que o diretor da imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, com base em testes de laboratório e radiografia do peito, descrito na noite passada e, portanto, descreveu o cenário que não poderia se preocupar.

Vídeo Papa hospitalizada, arco -íris, enquadra o céu em Gemelli

“As infecções polimicrobianas surgem da bronquiectasia e da bronquite asmatiforme e que exigiam o uso de antibioticoterapia cortisônica, o tratamento terapêutico é mais complexo”, foi explicado aos jornalistas. “Verificar o controle do controle do santo pai ontem à tarde foi prescrito pela equipe do Vaticano e pela Fundação Policlínica Médica” A. Gemelli “, mostrando o início da pneumonia bilateral, que pediu ‘outra terapia medicinal”, foi acrescentou.

