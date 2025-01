Uma olhada no ‘senso de vestir’ do Edifício Ripon

O Ripon Building muda suas cores de acordo com os ditames de um software, Dynamic Architecture Lighting. As variações de iluminação seguem uma sequência mensal que se assenta como uma enorme rocha. Mas esta “pedra” afasta-se suavemente e a sequência quebra de vez em quando. É quando um dia especial, um dia de comemoração especial, bate à porta. Uma cor específica alinhada com aquele dia acenderia.

Esta imagem foi tirada em 22 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PRÍNCIPE FREDERICO

A programação seria adequadamente modificada para acomodar o novo display, disse um funcionário da Greater Chennai Corporation familiarizado com o sistema que opera a iluminação colorida especial da estrutura. Ele acrescenta que, por exemplo, no Dia do Glaucoma, seria tudo azul. Laranja para o Dia do Osso; Rosa para o dia da mulher. No Dia da Independência apareceriam as cores do tricolor. O responsável do GCC salienta que três cores foram mantidas fora do sistema: castanho, roxo escuro e preto. Somente aos domingos haveria show de todas as cores disponíveis. Eles chegarão em procissão, cada um caminhando separadamente, e depois nos intervalos haverá uma mistura de cores.