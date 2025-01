UMA recebe correspondência com ameaças de bomba e medidas de segurança são intensificadas

A Aligarh Muslim University (AMU) recebeu um e-mail com a ameaça de “explodir o campus”, após o que as medidas de segurança foram intensificadas, disse a polícia na sexta-feira (10 de janeiro de 2025).

O Superintendente de Polícia (Cidade) Mrigank Shekhar Pathak disse que o monitoramento em todas as áreas sensíveis dentro e ao redor do campus está em andamento desde a noite passada e todos os altos funcionários do time do colégio, incluindo o vice-reitor, receberam o e-mail.

As autoridades “não correm quaisquer riscos” com esta ameaça, disse Pathak.

A polícia e as autoridades universitárias mantêm vigilância rigorosa em todas as áreas lotadas, incluindo a Biblioteca Maulana Azad, disse o oficial.

O porta-voz da AMU, Asim Siddiqui, disse à PTI que a carta por e-mail também menciona “dinheiro de resgate”.

“As autoridades universitárias denunciaram este assunto à polícia, que também ativou a Célula de Crimes Cibernéticos para rastrear a origem do email de onde foi emitida a ameaça”, acrescentou.

A polícia colocou em serviço, entre outras coisas, esquadrões de cães em pontos-chave do campus. O Oficial do Círculo (Linhas Civis) Abhay Pandey disse que a polícia estava tentando determinar se a ameaça era uma farsa ou tinha como objetivo perturbar a paz da cidade.

Na sexta-feira, a polícia de Delhi disse ter detido um aluno da 12ª classe por supostamente enviar ameaças de bomba a escolas na capital nacional.

Cerca de uma dúzia de instituições de ensino receberam ameaças de bomba na quinta-feira, o mais recente de uma série de incidentes deste tipo em Deli. Nos últimos meses, várias instituições e aeroportos em partes de Uttar Pradesh também receberam ameaças de bomba semelhantes, que se revelaram fraudes.