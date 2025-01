Uma sensação de sobrecarga, um clima moderno que vai além do estresse

Ansa – por Alesandra Magliaro.

Lista enorme de coisas para fazer hoje. Vivemos uma época em que solicitações, iniciativas de todas as frentes, familiares, laborais, burocráticas, etc. são tantos, não importa se alguns são triviais, alguns são graves, urgentes ou adiáveis, ainda são objetivamente uma avalanche quando acrescentamos a isso a segunda vida que temos nas redes sociais para melhor ou para pior e que temos que nos manter vivos com postagens e vídeos, sem falar nos famigerados grupos de WhatsApp que podemos silenciar o quanto quisermos, mas ainda assim ler e possivelmente responder, realmente são muitos. Uma palavra resume todo esse estado de espírito, que afeta mais ou menos cada um de nós: oprimido, sentindo-se oprimido. Manter o foco e definir as prioridades certas não é fácil se temos um mito de produtividade ou simplesmente não aceitamos que multitarefa é uma grande mentira. Livros, cursos, estudos clínicos e uma nova seção dedicada no English Guardian: console-se, para muitos é uma exigência.