Uma série de eventos virais sobre jovens policiais que jogam sirenes nos atolamentos, aparentemente com o objetivo de criar conteúdo.

Jambi, vivo – Há pouco tempo, o público ficou chocado com a ação de um jovem policial que tocou a sirene de um veículo oficial no meio de um engarrafamento. Essa ação se tornou viral e se tornou um tópico quente de conversa entre usuários da Internet nas redes sociais.

Então, quais são os fatos? Aqui, a Viva resume no sábado, 25 de janeiro de 2025, uma série de dados sobre jovens policiais que se tornaram virais por divertir -se tocando sirenes nos Jams, um dos objetivos dessa ação era criar conteúdo nas redes sociais.

1. Cronologia dos eventos

No início do incidente, um jovem policial com um segundo brigadeiro Police Range (Bripda) jogou a sirene apenas por diversão, não por razões de emergência. No vídeo que circula, parece que a polícia jovem pressionou deliberadamente o botão da sirene repetidamente.

O ato de brincar com a sirene supostamente fez isso no meio de um engarrafamento, para que os usuários da estrada lhe dessem espaço para passar. Este caso voltou para aumentar os debates sobre a imagem da polícia perante o público.

2. O objetivo da polícia jovem é tocar a sirene.

O objetivo do jovem policial que toca as sirenes dos veículos oficiais é publicar conteúdo nas redes sociais. Então, o vídeo foi enviado para sua conta Tiktok pessoal.

“A cronologia é que estava em serviço e continuou a tocar as sirenes da patrulha. O conteúdo foi enviado para um Tiktok particular”, disse o chefe da subdivisão de serviços públicos da polícia regional de Jambi, o comissário de polícia M Amin Nasution.

3. Punição imediata

 O destino da polícia que toca as sirenes por diversão

Sabe -se que, depois que o vídeo se tornou viral, a polícia imediatamente tomou medidas firmes contra o jovem policial. Isso foi revelado por Kombes Ahrie Sonta, como secretário pessoal do chefe da Polícia Nacional, Listyo Sigit Pabowo.

Ele disse que o jovem policial estava sendo interrogado e detido em uma célula de detenção. Isso foi feito como uma lição para jovens policiais e todos usarem as instalações com sabedoria.

“Dar uma lição a todos. A sociedade agora é sensível e crítica, o jornalismo cidadão está em toda parte. Sempre tente fazer o bem à sociedade”. Kombes Ahrie escreveu nas redes sociais X.

4. Os usuários da Internet ficam furiosos.

Essa ação gerou fortes críticas aos usuários da Internet nas redes sociais. Muitos deles ficaram furiosos pelas ações dos jovens policiais como uma forma de abuso de autoridade.

“Ainda sou um júnior, já estou agindo muito, já está preso, está realmente causando mais pânico. Por que a polícia é assim? Espero que eles realmente os prendam se podem tirá -los”. Ele escreveu comentários de usuários da Internet em redes sociais que enviaram o caso.

“Houve um caso policial, pareciam os carros da polícia, foram investigados pela polícia e presos na delegacia, estavam confusos sobre a instituição”. Outro usuário da Internet interveio.

Este caso é um lembrete de que cada membro da polícia deve desempenhar suas funções com total responsabilidade, considerando as altas expectativas que o público os tem como agentes da ordem.