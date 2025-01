Uma série de filmes com a temática da poligamia, prepare-se para drenar suas emoções

Jacarta – Antes deste fim de semana, o governador em exercício de Jacarta, Teguh Setyabudi, emitiu um Regulamento do Governador (Pergub) sobre autorizações de casamento e divórcio para o Aparelho Civil do Estado (ASN). O Regulamento Governamental Número 2 de 2025 também regulamenta a poligamia.

O artigo 4.º do Regulamento Governamental regula as condições de concessão de licenças às ASN que pretendam ter mais do que uma esposa ou poligamia. Os funcionários da ASN que desejam praticar a poligamia devem obter uma recomendação de permissão dos seus superiores. Role para ver as informações completas, vamos lá!

Falar sobre poligamia na Indonésia é bastante delicado. Muitas pessoas, especialmente as esposas, rejeitam a poligamia porque temem que os seus maridos não sejam justos.

A questão da poligamia tem sido frequentemente levantada nos últimos anos, especialmente em filmes indonésios. Um bastante famoso é Ayat-Ayat Cinta, interpretado por Fedi Nuril, Rianty Cartwright, Carrisa Putri e Zaskya Adyamecca.

Além disso, ainda existem vários filmes indonésios que também abordam o tema da poligamia. Qualquer coisa? O que se segue é um resumo, citado de diversas fontes.

Compartilhando marido

Este filme, que foi ao ar em 2006, foi dirigido por Nia Dinata e estrelado por Jajang C Noer, Shanty, Dominique Agisca Diyose, El Manik, Tio Pakusadewo, Lukman Sardi e Nungki Kusumastuti.

Este filme conta a história de três mulheres de culturas diferentes, mas que têm maridos polígamos de idades, grupos sociais e étnicos diferentes. Este filme é dividido em três segmentos de história: a história de Salma, a história de Siti e a história de Ming.

Salma, interpretada por Jajang C Noer, representa um grupo culto e de estrato social elevado, trabalha como médica, tem formação cultural Betawi, tem 50 anos, é casada com um empresário que ingressou no mundo da política.

Siti, interpretada por Shanty, é uma mulher da remota Java, com quase 30 anos; e Ming, interpretada por Dominique, uma garota de 19 anos de ascendência chinesa. Os três se conheceram embora não se conhecessem muito bem, mas viviam condições semelhantes, ou seja, a poligamia.

Versos de amor

 Fedi Nuril (versos de amor)

Este filme, dirigido por Hanung Bramantyo, tornou-se um dos filmes mais populares de 2008. Este filme, adaptado do romance best-seller de Habiburrahman El Shirazy intitulado Ayat Ayat Cinta, é estrelado por Fedi Nuril, Rianti Cartwright, Carissa Putri, Zaskia Adya Mecca e Melanie Putria.

Este filme conta a história de Fahri, interpretado por Fedi Nuril, um estudante indonésio que estuda no Egito. Descrito como um marido obediente, Fahri passou pelo processo taaruf e se casou com uma mulher chamada Aisyah. Fahri também teve que passar pela poligamia com sua vizinha Maria, uma cristã copta.

O céu que não está perdido

 Um paraíso que não será desejado

Esta adaptação cinematográfica do romance homônimo de Asma Nadia, lançada em 2015, também levanta a questão da poligamia. Este filme conta a história de um homem chamado Prasetya, estrelado por Fedi Nuril, um arquiteto casado com Arini, interpretado por Laudya Cynthia Bella.

No entanto, Prasetya tem que se casar com uma mulher que tem problemas de saúde mental para salvar sua alma, chamada Meirose, interpretada por Raline Shah. O casamento polígamo de Prasetya sem o conhecimento de Arini causou vários conflitos na casa de Prasetya e Arini.