Uma série de polêmicas de Gofar Hilman que chocaram o público

Jacarta – O apresentador de rádio e YouTuber Gofar Hilman costuma atrair a atenção do público devido a uma série de polêmicas que ele provoca. Durante sua carreira no entretenimento, a jornada de Gofar Hilman nem sempre foi fácil. Ele enfrentou inúmeros obstáculos e até largou o emprego como locutor de rádio. O nome de Gofar Hilman também piorou devido a acusações de assédio sexual.

Relembrando sua jornada no mundo do entretenimento, aqui está uma série de polêmicas que Gofar Hilman criou.

Ele afirma ser ML com mais de 100 mulheres



A reputação de Gofar Hilman como playboy é de conhecimento público. Certa vez, ele causou polêmica nas redes sociais porque admitiu ter feito amor (ML) com mais de 100 mulheres, embora ainda tivesse 21 anos. Gofar Hilman até escreveu os nomes das mulheres, um por um, para que pudessem lembrá-los outro dia. Além disso, Gofar Hilman também escreveu uma descrição do local onde se conheceram.

Esta confissão foi expressa por Gofar Hilman num programa de televisão. De acordo com Gofar Hilman, não é a sua boa aparência que pode levá-lo a 100 mulheres, mas pode trazê-las conforto.

Caso de assédio sexual

 Ator e comediante, Gofar Hilman

Em meados de 2021, o nome de Gofar Hilman causou polêmica pública devido a supostos casos de assédio sexual. O caso ocorreu em um evento em 2018, mas só se tornou viral 3 anos depois pelo dono de uma conta no Twitter chamada @quweenjojo.

Por fim, Gofar Hilman esclareceu e negou a acusação. Gofar Hilman descobriu exatamente o que estava acontecendo, então seu nome foi manchado e ele se tornou alvo de fofocas.

“Mais uma vez enfatizo que não fiz isso e que minhas palavras podem ser justificadas”, disse Gofar.

Desista dos Prambors

Depois que o suposto caso de assédio sexual foi aprovado, Gofar Hilman também deixou a empresa de streaming que tornou seu nome famoso. Em 20 de maio de 2022, Prambors transmitiu a notícia por meio de seu site e redes sociais informando que Gofar Hilman se tornou oficialmente o novo apresentador de rádio e iniciou sua primeira transmissão em 23 de maio de 2022. No entanto, nem mesmo uma semana após sua transmissão, Gofar Hilman decidiu renunciar.

Perfil de Gofar Hilman

Gofar Hilman nasceu em Jacarta em 26 de abril de 1983. É apresentador de rádio, YouTuber, ator, apresentador e comediante. Desde a infância, Gofar Hilman teve grande interesse em se tornar apresentador de rádio. Isso começou com seu amor por ouvir a rádio Suara Kejayaan.

Gofar Hilman iniciou sua carreira como apresentador de rádio em 2012. Ele conseguiu quebrar o recorde de transmissão mais longa, 34 horas seguidas em 2019. Esse recorde superou até mesmo Indy Barends e Farhan, que também tiveram o recorde de transmissão mais longa de 32 horas. .

Seu nome se tornou cada vez mais conhecido desde que Gofar Hilman tornou as músicas do campusari de Didi Kempot virais em 2019. Naquela época, Gofar convidou Didi Kempot para colaborar em Ngobam, também conhecido como Chatting with Musicians. Além de apresentador de rádio, Gofar também é conhecido como YouTuber. O homem de óculos possui um conteúdo chamado SekutFM, onde convida diversos cantores e celebridades para serem entrevistados.

Gofar Hilman também estrelou vários filmes, incluindo Aku Cinta Kamu (2014), Me & You vs The World (2014), Bajaj Bajuri The Movie (2014), Tak Kemal Maka Tak Sayang (2014), 99% Muhrim: Get Married 5 (2015), Relationshiphit (2015), Medianoche (2015) e Jomblo Ngenes (2017).