Uma ‘situação particularmente perigosa’ está prevista para a área de Los Angeles afetada pelo incêndio

LOS ANGELES (NEXSTAR) – Milhões de habitantes do sul da Califórnia ficaram nervosos quando uma última rodada de incêndios perigosos foi prevista para a região na quarta-feira, juntamente com um raro aviso de uma “situação particularmente perigosa” para uma área perto de onde Dois grandes incêndios mataram pelo menos 25 pessoas. e destruiu milhares de casas.

Os bombeiros tiveram um alívio na terça-feira, quando os ventos foram inesperadamente fracos e eles conseguiram progredir no combate aos dois grandes incêndios na área de Los Angeles e rapidamente extinguiram vários novos incêndios.

O Incêndio Eaton queimando ao norte de Los Angeles e o Incêndio Palisades que destruiu grande parte do bairro costeiro de Pacific Palisades, em Los Angeles, eclodiram em 7 de janeiro em condições semelhantes às esperadas na quarta-feira. Os fortes ventos da semana passada empurraram as chamas a uma velocidade notável e levarambrasas que acendem o fogoàs vezes a quilômetros de distância.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de bandeira vermelha – emitidos quando as temperaturas são altas, a umidade é baixa e são esperados ventos fortes – das 3h às 15h da Costa Central, 275 milhas (443 quilômetros) ao sul da fronteira com o México. A “Situação Particularmente Perigosa” estava em vigor em uma área que inclui partes dos condados de Los Angeles e Ventura.

“Mensagem principal: ainda não estamos fora de perigo”, disse o serviço meteorológico em uma postagem na noite de terça-feira. “Os ventos tiveram desempenho inferior hoje, mas melhorias adicionais podem ocorrer hoje à noite ou amanhã.”

A devastação do incêndio em Palisades é vista ao anoitecer no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, terça-feira, 14 de janeiro de 2025. (AP Photo/Ethan Swope)

Mais de 77 mil casas ficaram sem energia porque as empresas de serviços públicos cortaram a energia para evitar que as suas linhas provocassem novos incêndios.

Um estado de alerta

Moradores cansados ​​e ansiososEles foram informados de que estavam prontos para fugir a qualquer momento. Eles permaneceram vigilantes, observando os céus e uns aos outros: a polícia anunciou aproximadamente 50 prisões por saques, uso de drones em zonas de incêndio, violação do toque de recolher e outros crimes.

Destes, três pessoas foram presas sob suspeita de incêndio criminoso depois de terem sido vistas provocando pequenos incêndios que foram imediatamente extintos, disse o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell. Um estava usando um isqueiro de churrasco, outro acendeu uma escova e um terceiro tentou acender uma lata de lixo, disse ele. Eles estavam todos muito longe das zonas de desastre. As autoridades não determinaram a causa de nenhum dos grandes incêndios.

Entre as nove pessoas acusadas de saques estava um grupo que roubou um prêmio Emmy de uma casa evacuada, disse o promotor distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman.

A maior preocupação continuou sendo a ameaça de ventos fortes. Agora, apoiadas por bombeiros de outros estados, Canadá e México, equipes foram mobilizadas para atacar focos ou novos incêndios. A força de combate a incêndios era muito maior do que há uma semana, quando a primeira onda de incêndios começou a destruir milhares de casas, no que poderia se tornar o desastre de incêndio mais caro do país.

Kaylin Johnson e sua família planejavam passar a noite em sua casa, uma das poucas que restaram em Altadena, perto de Pasadena. Eles pretendiam vigiar para evitar saques e lavar as casas e propriedades de seus vizinhos para evitar incêndios.

“Nossas vidas foram suspensas indefinidamente”, disse Johnson por mensagem de texto, acrescentando que eles não podem entrar e sair livremente devido às restrições de entrada nas áreas queimadas. “Mas prefiro estar aqui e não ir embora do que não ter permissão para voltar.”

Embalado e pronto para ir

Moradores disseram que estavam prontos para escapar rapidamente.

Javier Vega, que disse sentir que “dormiu com um olho aberto”, e sua namorada planejaram como empacotar rapidamente seus dois gatos, oito peixes e uma lagartixa leopardo caso recebessem ordens de evacuação.

“Normalmente, em qualquer outra noite, ouvir helicópteros sobrevoando da meia-noite às 4h da manhã deixaria qualquer um louco”, disse Vega. Mas pensando que estavam ajudando os bombeiros a evitar que as chamas ameaçassem sua vizinhança, ele explicou: “foi realmente reconfortante para mim dormir”.

Preparando-se para outro surto

Aviões pulverizaram casas e encostascomprodutos químicos retardadores de fogo rosa brilhanteenquanto equipamentos de bombeiros e caminhões foram mobilizados parapontos particularmente vulneráveiscom pincel seco.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e outras autoridades que estavamcriticado por sua resposta inicialEle expressou confiança de que a região está preparada para enfrentar a nova ameaça. A prefeita disse que conseguiu sobrevoar as áreas do desastre, que descreveu como semelhantes às consequências de um “furacão seco”.

Desta vez os ventos não eram esperadosatingir as mesmas velocidades ferozes vistas na semana passadamas eles poderiam aterrar aviões de combate a incêndios, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone.

Ele pediu aos moradores de rua que evitem acender fogueiras para se aquecer e procurem abrigo.

Incêndios florestais aumentam em Los Angeles

Quase sem chuva há mais de oito meses, oregião preenchida com pincelteve mais de uma dúzia de incêndios florestais este ano,principalmente na área metropolitana de Los Angeles.

Os bombeiros responderam a pequenos incêndios que eclodiram, apagando rapidamente vários no condado de Los Angeles, incluindo um incêndio na noite de terça-feira na Floresta Nacional de Los Angeles.

Os quatro maiores incêndios em torno da segunda maior cidade do país queimaram mais de 163 quilómetros quadrados (63 milhas quadradas), cerca de três vezes o tamanho de Manhattan. Destes, o incêndio em Eaton perto de Pasadena foi aproximadamenteum terço continhaenquanto o maior incêndio, em Pacific Palisades, na costa, foi muito menos contido.

Em busca de vítimas

O número de mortos provavelmente aumentará, de acordo com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna. Quase 30 pessoas ainda estavam desaparecidas, disse ele na terça-feira. Algumas pessoas anteriormente dadas como desaparecidas foram encontradas.

Restavam pouco menos de 90.000 pessoas no condado. sob ordens de evacuaçãometade do que na semana passada.

O processo de localização e identificação dos falecidos continua lento e algumas das vítimas ainda se encontram no local onde morreram.

Em muitos casos, isto ocorre porque os investigadores ainda não conseguem aceder a certas áreas devido aos perigos deixados pelo incêndio florestal, tais como fugas de gás, detritos fumegantes e estruturas instáveis.

Outro obstáculo para o escritório do DME é que os processos normais de identificação, como identificação visual e impressão digital, podem não estar disponíveis para os investigadores.

Das 25 mortes, 17 morreram no incêndio em Eaton e 8 no incêndio em Palisades. Embora o escritório do médico legista tenhaidentificou publicamente várias das vítimasos demais foram identificados por familiares ou amigos.

Hollywood em espera

Temporada de premiações de Hollywoodfoi suspenso devido à crise. As indicações ao Oscar foram adiadas duas vezes e algumas organizações adiaram suas exibições e anúncios de premiação sem reagendá-los.

Fonte