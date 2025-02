Uma sobreposição de conveniência e traição na Ucrânia

Uma reunião de cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin anunciou um alto incêndio na guerra da Ucrânia repentinamente no horizonte próximo. Depois do seu recente telefonemaAgora é apenas uma questão de onde (provavelmente Moscou) e quando (muito em breve).

Parece haver uma sobreposição conveniente entre as posições dos EUA e da Rússia em vários pontos -chave, nenhum deles no sabor da Ucrânia.

Primeiro, os dois super poderes aceitar Sobre a necessidade urgente de um incêndio alto em seu lugar, o que significa que a Rússia provavelmente manterá 20 % do território ucraniano atualmente ocupado. Nesse ponto, não há pressão americana sobre a Rússia para desistir desse território.

Segundo, os Estados Unidos e a Rússia concordam que a Ucrânia Não se tornará membro da OTAN Ou, provavelmente, a União Europeia, que é o que a Ucrânia luta freneticamente para alcançar há muito tempo.

“Irrealista“Snaps Secretário de Defesa Pete Hegseth, e isso é tudo.

Foi o medo maníaco de Putin da participação na Ucrânia na OTAN que promoveu parcialmente sua invasão da Ucrânia há três anos em fevereiro de 2022.

Nesse cenário evolutivo, a Ucrânia, que não recebe alternativa realista, se tornará uma nação “neutra”, curvando -se em direção a uma associação frouxa com a Rússia, que é exatamente o que está tentando desesperadamente evitar.

Trump mostra pouca simpatia pelo pesadelo geográfico da Ucrânia, vivendo lado a lado com um vizinho russo agressivo. Além disso, sua grande atitude em relação à Ucrânia se encaixa confortavelmente na estratégia geral de Putin.

Aqui, outra sobreposição conveniente de interesse abre as portas para a negociação da superpotência no futuro do Oriente e da Europa Central que Putin considerou essencial para os interesses nacionais russos e que Trump provavelmente achará totalmente satisfatório. Ele ansiava por uma rápida reunião de detentores com o líder russo, a quem ele considera um “amigo”.

Os Estados Unidos nunca estiveram mais ansiosos do que agora reduzir drasticamente seu programa de ajuda multimilionária para a Ucrânia e substituir um acordo mais transacional: Ucrânia Eu pagaria por nós a ajudaO que quer que tenha a sorte de obter, com seus próprios recursos minerais preciosos.

Putin, na cúpula, prevê o renascimento de uma negociação do tipo Yalta da Segunda Guerra Mundial entre ele e Trump que deixaria a Rússia em uma forte posição estratégica na Europa Oriental, capaz de desafiar a força da OTAN em toda a fronteira ocidental da Rússia. A Ucrânia seria eliminada como uma possível ameaça à segurança russa, se for, aliviando as preocupações muitas vezes estabelecidas de Putin.

Trump, além de ajudar a acabar com a guerra da Ucrânia, também obteria a satisfação de retomar as conversas do oeste de lapas para limitar a propagação de armas nucleares, que ele chamou de “desnuclearização“Dos super poderes. Não está claro o que Trump tem em mente, mas isso é um problema que ele discutiu durante sua campanha presidencial. Trump também levantou esse problema com Xi Jinping da China, em um esforço para expandir o círculo de negociações para Inclua China.

Nesta negociação entre a Rússia e os Estados Unidos, a Ucrânia não desempenharia nenhum papel, nem mesmo o de um observador. A Ucrânia seria deixada de fora do frio, apesar das inúmeras garantias do governo Biden e de seus aliados da Europa Ocidental que nenhuma negociação sobre o futuro da Ucrânia ocorrerá sem a presença da Ucrânia.

Não apenas a Ucrânia seria deixada de fora do frio, mas também os aliados da Europa Ocidental dos Estados Unidos. Trump would go to the summit as a solitary cowboy, anxious to advance in his own interests as a man of peace, the possibility that a Nobel Prize shines before him, apparently indifferent to his abandonment of allies that once close and accumulated Ukraine finally ends which Finalmente termina o que finalmente termina o que termina. Ele rotulou “essa guerra ridícula”.

Trump frequentemente falou sobre sua forte desaprovação de guerra, ditado “Todos os dias as pessoas estão morrendo. Soldados jovens e bonitos estão sendo mortos. Rapazes, como meus filhos. Em ambos os lados. Em todo o campo de batalha. Suficiente.”

Uma cúpula entre Trump e Putin que leva a um alto incêndio em seu lugar teria o efeito imediato de acabar com a guerra da Ucrânia, que agora está deslizando miseravelmente em seu quarto ano, depois de centenas de milhares de vítimas de ambos os lados. Muitos no mundo encorajariam esse resultado.

Mas o fim da guerra viria com um preço alto. A Ucrânia seria essencialmente abandonada, deixada em uma vala diplomática, apontando com um jirón e um dedo sangrento para os Estados Unidos e gritando “traição”. As relações dos Estados Unidos com a Europa Ocidental e a OTAN destruiriam, e a palavra dos Estados Unidos como um amigo e aliado confiável seria visto em breve como um lembrete infeliz de um tempo anterior na história dos Estados Unidos.

Trump prometeu uma mudança e agora está acontecendo em todo o mundo.

Marvin Kalb, professor emérito de Harvard e ex -correspondente da rede, é o autor de “Uma Rússia diferente: Khrushchev e Kennedy em um curso de colisão”.

Fonte