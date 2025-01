Unders Hospital apresenta terapia com células-tronco, nova esperança para pacientes com doenças crônicas

Macassés, Viva – Makassar é agora oficialmente um moderno centro de serviços de saúde com a inauguração do Centro de Células-Tronco Celltech no Hospital Universitário Hasanuddin (Hospital UNHAS). A colaboração entre a Celltech Vinski Tower e a Unco apresenta inovações para o povo de Sulawesi do Sul, especialmente no serviço de armazenamento de fios para recém-nascidos e terapia com células-tronco.

Presidente do Conselho Mundial de Células-Tronco (WOCS), Prof. Deby Vinski, MSC, PhD, também participou da inauguração. Ele disse que a comunidade agora pode armazenar facilmente o cordão umbilical em Makassar sem ter que ir a Jacarta ou ao exterior. Role ainda mais.

“Basta entrar em contato com a linha direta do Celltech Bank e avisar ao obstetra que a equipe da CellTech da Inglaterra dará o próximo passo”, disse o professor. Déby.

Este desenvolvimento é uma continuação do Memorando de Entendimento (MOU) que foi assinado desde 2016 entre a Unders Tower e a Celltech Vinski. De acordo com o Prof. A terapia STEM baseada em evidências demonstrou ser eficaz para mais de 80 tipos de doenças, como diabetes, acidente vascular cerebral, distúrbios renais, doenças cardíacas, doenças autoimunes, doenças do sangue, queimaduras, distúrbios do desenvolvimento, como transtorno do espectro, autismo e paralisia cerebral.

Várias figuras nacionais sentiram os benefícios desta terapia com células-tronco, incluindo o 10º e 12º Vice-Presidente Dr. Muhammad Jusuf Kalla, o Presidente do Partido Nasdem Surya Paloh, o Ministro Coordenador de Política e Segurança Prof. Hutapea. Figuras públicas como Ustazah Oki Setiana Dewi e sua família também sentiram os benefícios desta terapia. Uma história inspiradora veio de um paciente que teve experiência autoimune por 17 anos e se recuperou com sucesso graças à terapia com células-tronco desenvolvida pela CellTech.

A inauguração foi dirigida diretamente pelo Reitor da Universidade Hasanuddin, Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, juntamente com o Diretor do Hospital Ingus, Prof. como Dra. Marhaen Hardjo e Prof. A procissão de inauguração foi marcada pelo corte da fita como símbolo do início do serviço de terapia com células-tronco em Makassar.

Professor. Jamaluddin afirmou que a presença do Celltech Stem Cell Center foi um grande passo para tornar Makassar um centro de saúde moderno na Indonésia.

 célula-tronco Foto: Pixabay / Imagens de domínio público

“Com o Centro de Células-Tronco Celltech, a comunidade não só obtém os melhores serviços de saúde, mas também contribui para a visão do EMAS 2045 da Indonésia”, disse ele.

Como centro de excelência em validação de terapia com células-tronco, a CellTech estabeleceu cooperação global com diversas instituições como a biotecnologia suíça, universidades na Itália, EIU Barcelona, ​​​​instituições de saúde em Dubai e nos Estados Unidos. A nível nacional, a CellTech colaborou com o Hospital da Polícia Nacional, a Universidade de Defesa do RI, o Hospital Sentra Medika, o Hospital Batam e a Universidade Batam. O Instituto de Pesquisa em Células STEM também foi estabelecido na Universidade de Defesa como uma forma de engajamento para fortalecer a pesquisa baseada em tecnologias de saúde.