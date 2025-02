Unidade de reciclagem de plástico destruída em incêndio acidental

Uma unidade de reciclagem de plástico localizada em uma área residencial em Sunkadaktte foi destruída e duas casas adjacentes a ela parcialmente danificadas em um incêndio acidental que explodiu na tarde de quinta -feira.

O incêndio foi observado por volta das 14h10, o que levou os ocupantes a sair. O incêndio se espalhou devido a material plástico

Duas casas adjacentes à unidade também foram parcialmente danificadas no incêndio, disseram as autoridades. Cinco propostas de incêndio correram para o local e desligaram o incêndio após duas horas de operações de ruído. O material e a equipe que valem a pena foram danificados, mas ninguém ficou ferido no incidente, disse um policial.

De acordo com a polícia de Byadarhalli, a unidade estava operando sem a permissão necessária. A polícia ainda não determinou a causa do fogo.